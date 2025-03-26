海兒不介意外表成焦點 想做多元化藝人 扮嘢搞笑一樣得 (19:21)

《中年好聲音3》評審之一的28歲英皇新人海兒（陳海兒）背景神秘，擁有8級鋼琴及聲樂資歷的她在香港演藝學院聲樂系學士畢業後，遠赴英國倫敦皇家音樂學院攻讀碩士學位，成為擁有專業表演資格的女高音，去年在張敬軒穿針引線下加入英皇娛樂，目前除了是一名歌手，也同時身兼歌唱老師及網紅工作。「我也想拍真人騷﹗我性格頗貪玩，願意進行上天下海任務，扮嘢搞笑也可以，希望成為一名多元化藝人。畢業前，我曾考慮留在歐洲發展，但要成為歌劇女主角極度艱難，要從2000人脫穎而出，還要受國籍、比例分配、唱功等其他因素影響，而且唱歌劇的發展較局限，於是決定返香港發展。」

海兒在英國留學時累積了不少舞台經驗，唱意大利語、法語、德語、西班牙語及俄語對她來說毫無難度，反而要唱母語的廣東歌最考起她。「廣東歌與歌劇在唱腔、風格及語言上截然不同，要擺脫歌劇式唱腔，我要慢慢調校。唱歌劇有點似練氣功，習慣能隨意操控聲線的厚薄和音域，所以我喜歡唱R&B及爵士樂類型歌曲，例如懷舊經典《夜上海》；唱流行曲則講求聲線的獨特性和辨識度，最好別人一聽就認得你的歌聲，所以要努力找出適合自己的流行聲音。」

海兒的歌唱學生年齡層由幾歲小朋友至80幾歲的老人家也有，她希望學生享受唱歌樂趣，從不嚴厲、強迫練歌或有過高要求。「如家長想子女考好升級試，有助日後參加名校面試，我會拒絕收生。」對於網民將焦點放在其外表身形上，海兒認為每個人的觀點也不同，一個人性感與否純屬個人感覺。「我唱歌劇時穿的宮廷服也性感，最重要是靚﹗我一向貪靚，對儀容、衣著、身形管理也有要求，曾為減肥食素一年，最後因為營養不均而脫髮，之後學會健康飲食及做帶氧運動，減去15磅。」

欲知專訪詳情，請留意明天（27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）