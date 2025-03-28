黎彼得流感肺花 呼吸困難一度入ICU 腎指數超標需插尿喉 (21:00)

曾在《愛‧回家之開心速遞》飾演豹叔、兼有「鬼才填詞人」封號的75歲黎彼得（Peter），去年轉型做KOL，每星期都會更新其YouTube頻道節目。不過，他最近個多月也未見人影，直至昨天（27日）才再次現身節目，透露早前因流感入院，因呼吸困難一度要在深切治療部（ICU）留醫，最後共住了2、3個星期才可出院。

黎彼得透露上月初拍完節目後回家，睡覺時感到呼吸不暢順、身體有點不適。他最初以為是感冒，隔天才去看醫生，照肺後發現有肺花要入院做進一步檢查。黎彼得回憶入院後要聞氧氣，但因為仍然呼吸困難，醫生就安排他入住深切治療部，並叫他通知家人到醫院。他說當時致電兒子未有人接聽，於是致電好友鍾志光，鍾志光第一時間到其家中帶其兒子去醫院，兩父子隔住玻璃見面。黎彼得表示後來情况有改善，可搬離ICU，但不准落牀，令他大小二便也有困難，加上腎指數超標，最後要插尿喉；後來又被醫生驗出有貧血而輸了兩包血。

他坦言最初十分抗拒要插尿喉，但知道醫生是為他好，而且肉隨砧板上，只能聽從醫生指示。黎彼得說︰「每一日都要接受呢啲好冇尊嚴、好尷尬嘅嘢，但係冇辦法，鬼叫你有病，有病就要降低自己嘅身段。」他說這次住院一世難忘，要多謝醫生護士各方面照顧，另外也要多謝鍾志光經常探望及買食物來。他說︰「感謝各好友﹗健康最重要﹗感謝每位關心支持﹗」

（即時娛樂）