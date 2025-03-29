緬甸地震｜陳鍵鋒曼谷學廚報平安 蔡一傑直擊市面情况 (13:36)

緬甸昨午（28日）發生黎克特制7.7級地震，軍政府今天宣布死亡人數增至694人，另有1670人受傷，68人失蹤。地震發生時，泰國多區有明顯震感，曼谷翟道翟區一棟正在施工的摩天大樓全座倒塌，至昨午有3人死亡，至少43人失蹤。除了在曼谷定居的羅敏莊及胡慧冲，蔡一傑、陳鍵鋒及關楚耀的太太Joann事發時亦身在當地。

陳鍵鋒去年到泰國曼谷學廚藝，他在Ig限時動態上載身在曼谷街頭的自拍照及留言「多謝大家關心，報個平安」。蔡一傑事發時身在酒店房，他拍下房門及吊燈不斷搖晃的片段並說︰「巧遇泰國第一次地震，好彩我住2樓走得快好世界。」片段中，蔡一傑說︰「地震呀﹗搖緊呀﹗嘩，第一次泰國地震呀，嘩，好搖呀，我成個人都搖緊。」蔡一傑之後離開2樓的酒店房，到街上暫避。他拍攝街上人流眾多的情况︰「所有人都走到去街上，唔敢喺啲Building裏面。依家所有人都向一個方向走，行去另一個方面，因為有一啲Building啱啱建起，驚佢會冧，一冧就好麻煩。所有民眾都冇車返屋企，BTS站、商場、食肆都閂晒，周街都係人，個個都返唔到屋企。」

關楚耀的太太Joann亦拍下當地的市面情况，她說︰「嚇死了，一落車見到全部人都跑，我哋以為隨機獲人，原來地震。Hope everybody stay safe﹗好不容易今日冇咁咳出門口，真係一落車就地震。BTS close晒，7-11都唔俾入。去冰島已經全國紅色警報，曼谷依家又緊急狀態。」Joann返回酒店後再次發文報平安︰「頭先喺酒店lobby等咗好耐，唔俾上房，好多人著住揼骨衫就逃亡，有好多人鞋都冇著，有好多游完水淨係著條泳褲。報個平安先，點解我呢幾次去旅行都好似歷險咁，諗住返鄉下都可以遇到曼谷百年一遇嘅地震，我真係黑腳嚟... 返上房，我見我啲化妝品冇跌晒落地以為OK，原來廁所埲牆出面裂晒...... 入邊啲瓷磚都鬆鬆地。」Joann晚上再次外出，她拍下一棟大廈有建築物搖搖欲墜的危險畫面︰「今日應該所有喺Bangkok嘅人都不停抬高頭望，啱啱經過呢棟大廈呢兩嚿搖搖欲墜... 好得人驚。」

（即時娛樂）