歌手李國祥離世 終年60歲 周啟生證實死訊 (16:03)

憑歌曲《餘情未了》、《總有你鼓勵》、《摘星的晚上》為人熟悉的1990年代歌手李國祥今天（29日）突然傳出死訊，終年60歲。周啟生隨後在社交平台發文證實，他說︰「又有一個好朋友，突然離開。我同祥仔相識幾十年，佢係一個斯文貪靚，對朋友溫柔客氣嘅靚仔。幾個月前我廣州嘅音樂會，本來佢都會嚟撐場，忽然間收到佢嘅短訊話唔舒服，再三傾談之後，佢同我講話個肺有事，真係嚟得太突然。已經有計劃合作唱我作嘅新歌，演唱會-我做佢嘅音樂總監，我同祥仔合唱新嘅作品……等等，都要等來生再續！PS:唔好亂信啲報紙，佢嘅聲音沙咗，但係問題來自個肺。報紙都係未經證實亂寫。」

李國祥1989年參加第八屆新秀歌唱大賽並奪得「歌星特選獎」，其後簽約唱片公司，1991年正式出道，推出首張專輯《藍色Sha La La》，並獲得該年度的「叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」。1993年，李國祥推出的歌曲《餘情未了》登上流行榜冠軍歌曲位置，人氣急升的他與倫永亮合唱的《總有你鼓勵》，成為卡拉OK的熱門點播合唱歌曲。兩首歌均贏得TVB《勁歌金曲》的季選歌曲獎，李國祥的事業亦登上高峰。1996年，李國祥推出最後一張專輯《離愛出走》後約滿嘉音唱片。他在2000年後以翻唱歌曲、製作HIFI發燒唱片為主。2015年，李國祥於麥花臣場館舉行入行多年來的首次個人演唱會《李國祥餘情未了演唱會》。翌年，他公開同性戀者身分，透露與拍拖11年的男友分手。近年，李國祥在廣東省一帶發展，前年擔任廣州一間傳媒公司的藝人總監。甚少在香港露面的他今日傳來已離世的消息。

（即時娛樂）