中年好聲音3｜14強現身商場 張與辰人氣勁 劉曉昆欠信心 (19:11)

無綫《中年好聲音3》決賽將於5月11日假啟德體藝館舉行，14強參賽者今天（30日）出席見面會，吸引大批粉絲到場，當中以張與辰的粉絲人數最多。

失去雙臂的李金凱憑歌藝打入14強，獲網民稱讚為「生命鬥士」。他表示心情興奮緊張，但要盡力保持平靜以免影響表現。他說︰「我不覺得張與辰粉絲多，令其他人的聲勢被蓋過，知道大家也很支持及鼓勵《中年3》。我正在學廣東話，慢慢地說，已比之前進步。」陳芷盈稱早前因要照顧入了醫院的父親而沒太多時間練歌，爸爸現已回家，她有多點時間準備，希望能藉歌聲感動大家。她透露會準備殺手鐧，需閉關練習，自己也被自己嚇親。陳芷盈自言跟李金凱一樣愛吃辣，她為參賽已戒口幾個月，打算決賽後約戰友們吃火鍋。

龍婷、黃劍文今天也有現身活動為一眾師弟妹打氣。龍婷之前在《中年3》裏跟劉曉昆合唱，劉曉昆感激師姐幫忙助她改善發音，自言未知能否打入決賽，沒有很大信心能勝出。她說︰「每位對手也很強，我沒太多舞台經驗，能夠參與已很開心。多謝龍婷指點，我是『龍粉』！」龍婷希望日後有機會能再跟劉曉昆合唱︰「我剛從美加返港，又準備出發到湖北拍節目，之後又要演出鄧麗君紀念音樂會，再到澳洲演出，要忙到5月之後才有時間。」

（即時娛樂）