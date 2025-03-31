張與辰周吉佩自彈自唱《光輝歲月》獲94分 王鄭浚仁支嚳儀演出好壞參半 (14:18)

王鄭浚仁獲師姐支嚳儀（支支）選中為拍檔，演繹《我是不是你最疼愛的人》獲得85分。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3》評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有海兒及再度回歸的關心妍（Jade），見證14強晉身12強淘汰賽事。

昨晚（30日）播出一集，為14強晉身12強上半場競賽，7位參賽者阮慧珊、王鄭浚仁、劉曉昆、占士丁丁、黃博、張與辰和李金凱率先登場，分別伙拍《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒演出。共有3組獲得9字頭亮麗成績，包括97分的黃博和羅啟豪《囚鳥》、94分的張與辰和周吉佩《光輝歲月》及90分的李金凱和顏志恒《大會堂演奏廳》。

「男大魔王」張與辰獲《中1》冠軍周吉佩（吉吉）選中為本回合助力對象，與辰得悉被吉吉選中時意外萬分，直言：「腦袋一片空白，好似攞到冠軍咁！」與辰和吉吉自彈自唱演繹Beyond經典歌曲《光輝歲月》，分別彈電子鋼琴和電子結他，帶動觀眾和評審隨節奏揮手，成功將現場氣氛推至高潮！吉吉大讚與辰是非常專業的音樂人，短短4小時已完成編曲：「我哋傾完編曲之後，佢喺3、4個鐘之後整咗一隻full晒樂器嘅編曲出嚟，連MMO都send埋畀我，所有嘢好全面，真係好放心，非常之犀利。」

一直有留意與辰表現的關心妍，指其當晚演出有別於之前，並激讚：「平時聽你唱R&B好花巧，今日一開聲好straight forward，畀你吸咗入去！同埋你兩個好相信對方，個氛圍真係好好睇，完全冇任何嘢挑剔你聲音，咩高低你都搞得掂。」周國豐讚與辰在創作及技巧方面均處理得好，更大讚他任何甫士都沒有影響自彈自唱的音準表現：「坐keyboard面前，咩姿勢都影響唔到音準，咁得人驚嘅！」

有「海豚音王子」之稱的王鄭浚仁，獲師姐支嚳儀（支支）選中為拍檔，演繹《我是不是你最疼愛的人》獲得85分；由於成為本集尾二低分組合，聯同阮慧珊和李佳及劉曉昆和龍婷暫跌入「中年危機區」。

王鄭浚仁與支嚳儀的演出評語好壞參半，關心妍給19分幾乎滿分，指浚仁有林俊傑（JJ）影子：「聽到好刺激，今日佢係要駕馭一個咁難度高嘅duet合唱，又高又低，因為好難，就算我哋歌手要咁樣和音都唔容易。」關心妍更舉起拇指向支支派Like：「你好lucky有支嚳儀，佢真係助人助到不得了，要畀掌聲，做得好好。」

張佳添則認為浚仁低音「唔夠靚」，而周國豐亦因這一點罕有給他15分的超低分數：「由一隻獨唱歌變合唱歌，於是key方面某程度上要就支支。頭半段聽得有啲辛苦，雖然我覺得浚仁今日喺感情演繹方面係比以前進步咗，但因為要遷就合唱版本，令平時唔係咁強部分暴露出嚟。」

（即時娛樂）