Dear Jane 5月紅館騷預超時 排歌單勁頭痛 盼有生之年啟德開騷 (22:28)

樂隊Dear Jane相隔4年再踏紅館舞台開騷，主音黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）表示，今次要在表演上求突破，為觀眾帶來驚喜。

Dear Jane在5月舉行《Dearest Dear Jane Live 2025》紅館演唱會，同時紀念樂隊成軍20周年，他們稱騷名是對應首次紅館演唱會名字《Dear Jane Yours Sincerely Live 2019》，就如寫一封信，想藉今次開騷帶大家進來，打開多年收過的信，亦即是當初聽過Dear Jane的歌，重拾回憶時刻，Tim說：「簡單來講就是集體回憶，同時想大家到時放低現實，入場放鬆一下。」

Howie指4年前《Dear Jane Pendulum Tour 2021》紅館騷因選擇開4面台，各成員都要站在一個位置圍繞樂器，不太可以周圍走動，亦見不到台上隊友，有點不慣，今次開騷選擇用三面台，對於夾band來講確實更爽，他說：「可以讓音樂元素大增，樂手比上次更多，更加入弦樂及敲擊樂，有些歌曲重新編曲。」

Dear Jane每次紅館騷都會交換樂器表演，為歌迷製造驚喜，今次也保持傳統，他們透露會以更特別的方式進行，例如分組演出或與觀眾互動，或由觀眾揀歌給他們彈，務求用音樂呈現娛樂元素，Howie說：「諗得好辛苦，盡了力，所以為何隔4年先開一次，因為想了4年，今次我們幾位隊友一齊做，挑戰與音樂有關，可愛得意又專業的事，相信大家都會鍾意，本地或外國歌手都未做過，簡直是史上第一人，勁到不知自己做不做到，做到就勁，做不到大家可以笑，因為目的都是娛樂大家。」

至於可會跳舞或除衫騷肌？眾人均表示不抗拒，Howie笑言：「10多歲時Tim經常唱到熱除衫，只是現在怕凍，Jackal當年也有歌曲試過玩到除衫，今次每晚都會有不同歌單，不知那一晚會經典重現。」

Dear Jane指最頭痛是安排歌單，即使想到每場部分歌曲作變更，仍有些想唱的歌放不下去，預計屆時難免唱到超時，Tim說：「唔覺意超時咪超時囉！一定會玩晒想玩的歌，大家都盡興，我們先至會走，就算超時也不會超好多，這方面不需要擔心。」

相隔4年重臨紅館開騷，Tim感觸說：「我們一年又一年去玩音樂，簡簡單單咁專注作歌畀樂迷，一首一首歌做出來，又冇諗過停，可以有機會咁樣繼續之餘，亦都有人繼續聽我們的音樂，就係咁簡單，還可以繼續在這個場館開騷，覺得係正嘅！怎想到20年前由只開到幾百人的騷，會可以去到紅館，記得當年被問到這問題，都覺得這件事不要去想，有幾多人睇就去什麼場館開，估不到原來真的有機會，今次還是第3次，希望再努力一點，有生之年可以去啟德主場館開，都幾過癮，諗起已經起雞皮。」

（即時娛樂）