奪命提示｜「大隻仔」關曜儁演深山野人 肋骨受傷頂硬上拍攝 (14:55)

無綫劇《奪命提示》昨晚（3月31日）一集，播映的「五大乾屍奇案」極盡官感震撼，劇情講述姜姐（劉佩玥飾）、嘉莉（劉穎鏇飾）、商雙（郭柏妍飾）離奇發惡夢，幾經調查發現與人工智能Julie發放的奇怪聲音有關！眾人循著Julie發放信息調查，一度遭到神秘野人襲擊，最終姜姐、嘉莉與商雙在破屋中意外發現5具乾屍，畫面震撼。

昨晚野人整集行動迅速，加上化妝造型像真，就算有特寫鏡頭，網民及觀眾未能一下子認出真身，據知飾演野人的演員，是身兼健身教練的關曜儁（Leo）！Leo是次演野人角色入型入格，除造型具說服力，跑姿及移動姿態亦甚有野人感覺。

「野人Leo」接受TVB.COM訪問時感激幕後梳化團隊，並透露每次單是造型，也要花上2個半小時，製作認真。Leo說：「因為要化到好污糟，除咗要make sure身體外露部分要髹黑晒，為營造皮開肉綻效果，幕後同事會黐白膠漿落我皮膚，等佢乾咗再捽番個爛肉效果。最搞笑喺化個妝都好似大爺咁，同時有人整頭、整面同整指甲，就連腳甲都有整埋，因為腳趾有啲鏡頭會影到。指甲位最難整，因為驚拍打戲時會係咁甩，要黐得好實。今次係我入行10年以嚟，造型上最花時間同心思嘅一次，好感恩有今次呢個造型。」

問到如何演野人肢體語言，Leo透露除了狂煲相關作品取經之外，還將近年新興的健身訓練體系animal flow的精髓融入演出：「我睇之前湯漢斯佢哋演野人時，都係模仿緊動物，咁我就揀猩猩去模仿。我有學過animal flow，攞咗學過嘅猩猩模式擺咗喺角色。」雖然Leo在鏡頭前表現敏捷，但拍攝期間他肋骨受傷，有不少郁動都會令他感到痛楚，但Leo仍咬緊牙關完成拍攝，表現專業。

（即時娛樂）