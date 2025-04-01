《三命》幕後班底陣容勁 監製朱淑儀重新學拍劇 撐杜琪峯對事不對人 (21:35)

劇集圍繞主角「駱澤信」（分別由蘇家樂和陳國邦演年輕版及中年版），在橫跨一個男人60年的人生歷程之中，3條命運線平行時空，互相穿插交錯，演繹「3種選擇、3段人生、3個結局」。（劇照）

何靜怡認為每個人可能起步點不一樣，但因為選擇，可能最終令結局變成一樣。她本人信命，卻沒有妥協，選擇逆天而行做電影編劇。（鍾偉茵攝）

朱淑儀認為被罵時，先要反思自己有沒有過失和做得不夠。（鍾偉茵攝/資料圖片）

銀河映像行政總裁朱淑儀，與她口中的「師公」杜Sir一樣，年輕時在電視台拼搏，學習基本功，及後加入電影圈工作。（鍾偉茵攝）

杜琪峯（杜Sir）旗下的「銀河映像」與MakerVille首度合作12集的電視劇《三命》，由「鐵三角」杜Sir、游乃海及朱淑儀同擔任監製，導演分別有黃偉傑、張家傑、李子俊，還有編審何靜怡，幕後班底陣容鼎盛。

新劇以瀰漫電影感手法拍攝，情節布局包含奇幻、懸疑、驚險不同元素，詮釋「命運與抉擇」的主題。新劇由大師班的杜Sir親自操刀監督製作，故事圍繞主角「駱澤信」，在橫跨一個男人60年的人生歷程之中，3條命運線平行時空互相穿插交錯，演繹「3種選擇、3段人生、3個結局」，因不同取捨所引起的蝴蝶效應。

銀河映像行政總裁朱淑儀，與她口中的「師公」杜Sir一樣，年輕時在電視台拼搏，學習基本功，及後加入電影圈工作。累積多年製作經驗，但卻從未試過擔任電視劇監製，相隔多年後，朱淑儀謙稱重新學習拍劇，意想不到她的頭炮劇《三命》要面對史無前例的挑戰。

她說：「以前拍劇多數是30集或40集，現在則濃縮為『精裝版』大約只有10至15集之間，很有以前電視電影的感覺，需要捉緊時間節奏。劇集在2021年6月開拍當時正值疫情，最大困難是很多情况難以掌握控制，例如場地要在14日前事先申請，又有人數限聚令和隔離政策，直接影響拍攝進度和增加額外負擔。」

杜Sir出名要求極高，他與3位導演務求做到盡善盡美，「拍完再補戲」已變成慣常模式，成本超支也在所難免。朱淑儀自愧監製表現不合格：「因為疫情不能令拍攝一氣呵成，好多時拍下又停下。而我跟杜Sir工作了26年，很少見他親身入剪接室，每日準時監督，最長試過坐足10小時。因為花大量時間剪接，變相做後期工作又拖長，剪完他發覺有不滿意地方，便會要求補拍。可能因為今次是銀河映像的第1套電視劇，杜Sir作為主創核心，又是大師級導演，要達到他的指定分數要求並不容易，所以他就親自出手落場，聯同3位導演一齊補戲，營造一股團結力量。」

這部重頭劇由2021年至2022年拍攝，至2023年完成補戲，足足橫跨2年，耗資的人力、物力與心機付出超越一般港劇。雖然劇集製作班底全屬精英，但收視成績不由他們控制，現代觀眾口味亦難以預測，所以朱淑儀沒有感壓力或擔心，更相信只要做好自己份內事，尊重整個製作便可以。

提到杜Sir出名在片場好惡，常出言責罵，朱淑儀力撐對方對事不對人，近10年火氣亦已收歛，她說：「杜琪峯先生不是有精神病﹑不是有躁狂症，他每次罵人都有道理，當事人能否感受就是另一回事。他有機會因為沒有耐性，才會用比較勞氣方法表達『點解你會咁蠢？』他通常不會將整件事的起承轉合教你一次，我們好多時候都要估，若估不中他的意思又要扮醒目，然後再重複犯錯，那麼被罵是必然的。當杜Sir不講粗口、不凶狠責罵你，已經要當贏，但別奢想他會讚賞你。」

何靜怡曾為無綫劇《香港愛情故事》擔任編審，獲得好評；電影方面，她憑《殺出個黃昏》奪得《第28屆香港電影評論學會大獎》「最佳編劇」，對於以往作品得到讚賞，在創作新劇時，卻沒有帶來壓力。

她講解今次《三命》的創作意念，部分是來自電影《命案》的延續，好想以「命運」作為題材，她說：「杜Sir向我提過《Sliding Doors》、《Blind Chance》，兩部都是講命運的片，環繞一個人在遇上不同事，便步向不同命運的故事。他提議由我去寫，然後再加入他意見，劇中主角有3條命運線，就是公務員、漫畫家和黑社會人士，當中背景設定都與我有少許關連。」

出身自普通家庭，何靜怡父母都期望女兒有份穩定工作，如加入港台成為公務員，但她自知現實做不到。當寫主角揀黑社會路線，原來是她自覺隱藏有反叛性格，幻想成為洪興十三妹；最貼近她是漫畫家，因為角色與她同樣喜歡創作。

何靜怡認為每個人可能起步點不一樣，但因為選擇，可能最終令結局變成一樣。她本人信命，卻沒有妥協，選擇逆天而行做電影編劇。眼見朋友生活安定，但朋友亦羨慕她有工作自由，這是大家的取捨，既然條路決定了，就好好欣賞沿途過程。

何靜怡形容目前工作如同加入「聖壇」，雖然過程戰戰兢兢擔心被抄魷，但好幸運每日跟「大師」一起度橋創作獲益良多。

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（即時娛樂）