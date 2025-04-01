陳光榮監製兼自資推出《久別重逢》電影原聲大碟 (23:06)

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日舉行，以清新小品式的純愛作品《久別重逢》共獲7項提名。此片可說是梁禮彥導演及陳光榮把自己對人生的看法，用音樂融入純愛電影題材去演繹出來，近年難以找到同類型作品。《久別重逢》今日公布推出電影原聲大碟。

為了可以帶大家再遊走一遍《久別重逢》的故事及感受所有情感，音樂總監陳光榮自資推出電影原聲大碟，全碟共收錄20首歌曲及音樂，並附有精美歌詞圖冊。他說：「我很久沒有製作電影原聲大碟，這齣電影很值得紀念。」又稱「電影主題曲《久別重逢》，由飾演兩代「蘇昇華」的鄭伊健和陳卓賢真誠隔空對唱，唱出從少年時期對音樂的純粹熱愛，到中年時面對創作瓶頸的心路歷程，重新肯定『這是我』。」

大碟更特別收錄陳卓賢和許恩怡分別為電影翻唱「我的歌」的兩個版本，唱出少年「蘇昇華」和少女「夏文萱」對於勇敢追夢和尋找初心的心聲。「其實《久別重逢》是一齣有關探索人生、遺憾與尋回初心的故事。為電影做音樂的過程中，能夠將「久別重逢」的影像轉化成音樂，希望大家在聽的時候，一同穿越回到那些身歷其境的深刻感動，與自己來一場真正的久別重逢。」「好期待原聲大碟推出後，大家可以用耳仔感受一遍真摯的重逢。」

《久別重逢》原聲大碟CD及 藍色彩膠碟，由陳光榮親自監製，封面內頁由朱祖兒設計，於今天（4月1日）同步開始預購，預計推出日期為五月中旬，藍色彩膠碟為德國壓製，預計將於七月上旬推出，限量發行，不作加印。

（即時娛樂）