COLLAR出新歌 搣甩Cool爆風格 放棄拘謹 自找「麻煩」 (12:20)

《Trouble Trouble》是COLLAR成軍以來，最具玩味的團歌。（大會提供）

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的COLLAR，昨日（1日）推出年度首支團歌《Trouble Trouble》，今次歌曲主題展現COLLAR玩味一面，有別過往所傳遞的勿忘初心、面對逆境等的信息，MV中COLLAR一反以往Cool爆風格，大玩繽紛色彩路線，更與鸚鵡演對手戲，散發少女氣息。

《Trouble Trouble》是COLLAR成軍以來，最具玩味的團歌，Gao表示：「過去COLLAR歌曲都係關於自我、發掘我哋面對所有嘢嘅一面，同埋內心脆弱嘅一面，實在太認真，其實我哋平時都唔係咁，今年要玩盡佢，想試啲玩味啲嘅COLLAR！」

作為年度首支團歌，再加上是COLLAR首支玩味性質的團歌，今次歌曲MV又有何特色？Marf指今次最特別之處，是找來《Never-never Land》的導演執導MV，笑言是今次是「Never-never Land2.0」：「我哋盡量有好多新元素同新角色喺入面，有啲顏色同地方都有啲似《Never-never Land》，大家可以解讀我哋呢首2年前出嘅歌，同今次出嘅歌有咩分別。」

今次MV分2日拍攝，不過2日溫差很大，芯駖表示天氣變化，亦切合歌曲名稱「Trouble」，她謂：「今次MV主要是外景分2日進行，一日好熱，一日好涼，證明天氣都有啲Trouble，襯番我哋首歌！」Ivy透露2日拍攝，一日到沙頭角取景，另一日到摩星嶺，車程甚遠，她笑指不只是《Trouble Trouble》更是「travel travel」。

提到Trouble，Winka直言為拍MV，連續2日凌晨4點開工，缺乏睡眠狀態下，感覺連說話都有點Trouble，而Day認為即將播映的團綜是最Trouble，她大賣關子表示：「即將出嘅團綜，我哋經歷咗好多Trouble事，睇我哋團綜就會知。」Candy則認為Trouble只是概念，只要心態保持樂觀，所有事情便不會是Trouble。

過去一年，COLLAR不僅舉行演唱會，又推出首張EP，未知今年COLLAR可有驚喜帶給粉絲？COLLAR笑說：「唔好講得太勁，期望愈大失望愈大，都喺團綜嗰啲，冇乜特別。」

（即時娛樂）