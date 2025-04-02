溫碧霞推出靚相集 收益捐慈善基金 新戲票房若逾千萬 考慮穿泳裝宣傳 (19:33)

溫碧霞透露相集記錄過去2年她工作及遊歷的地方，她還親自撰文如何面對挫折和分享內心感受。（劉永銳攝）

溫碧霞今天（2日）出席記者會，宣布第5本個人靚相集《Irene Wan Life Style》已推出，暫定印製約2000本，預計所得收益將全數捐予「善學慈善基金」作慈善用途。

溫碧霞透露相集記錄過去2年她工作及遊歷的地方，包括意大利、法國康城、美國、泰國及西班牙的珍貴片段，她還親自撰文如何面對挫折和分享內心感受。

她說：「封面照是專誠飛往西班牙馬德里拍攝，因為當年憑電影《出埃及記》也參加過西班牙電影節，覺得這地方景色好靚。相集是我當送給粉絲的一份禮物，每隔幾年時間就有不同轉變，想用文字分享。不過，我始終最喜歡拍戲，所以沒計劃寫散文出書。」

提到新片《謊島美人魚》安排在復活節上畫。她形容新片集結音樂和藝術元素，台前幕後花了不少心機，溫碧霞大讚彭浩翔是鬼才，劇本充滿黑色幽默，讓觀眾看得輕鬆之餘，背後也有信息，講及感情、親情和愛情。

她說：「知道電影優先場反應不錯，如果新片有過千萬票房，我可以考慮穿泳裝宣傳中，但沒有壓力，會平常心對待。」她透露新戲將於復活節檔期上畫，稍後舉行首映禮，希望男主角禾浩辰也能來港參與。雖然忙於工作，但溫碧霞下周飛峇里旅行充電。問會否擔心緬甸大地震，波及鄰近國家，會帶來危險？她相信世事是天注定，不會擔心太多，只希望再沒有天災人禍發生。

（即時娛樂）