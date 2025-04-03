金像獎｜古天樂強勢出戰 秦沛有望3奪最佳男配角 (16:40)

「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日假香港文化中心舉行，大會今天（3日）發放榮獲「最佳男配角」提名的演員造型照。本屆候選「最佳男配角」的5位演員來自3齣戲，《九龍城寨之圍城》及《破‧地獄》各佔兩席位，另外一個名額則由《虎毒不》奪得。

五位「最佳男配角」候選人當中，秦沛資歷最深厚，曾在第六屆及十三屆兩度榮膺香港電影金像獎「最佳男配角」。他今次憑在《破‧地獄》飾演長生店合伙人兼「撿骨師」而第七度入圍。他在戲中以嚴謹專業態度為先人執骨，以及在老友過世後特意遠道回港吊唁、在靈前唏噓嘆息的兩幕演出，給觀眾留下深刻印象。朱栢康是《破》片另一位「最佳男配角」候選人，他扮演資質平庸、沒有主見，承繼父親衣缽的喃嘸師傅。他於三月初在「2024年度香港電影導演會年度大獎」獲選為「最佳男配角」，並在去年年底舉行的「第六十一屆亞太影展」及剛完畢的「第十八屆亞洲電影大獎」中入圍同一獎項。朱栢康希望在4月27日首次登上金像獎頒獎台領取殊榮。

「金像影帝」古天樂過去曾兩度入圍「最佳男配角」，今次在《九龍城寨之圍城》中飾演城寨話事人，是位武功高強、有情有義的黑道傳奇人物，儘管罹患肺癌病入膏肓，仍不惜拼死捍衛故友之子及城寨眾人的安全，與仇敵展開激烈對抗。首度榮獲提名的伍允龍在《九》片中的黑幫反派角色造型突出，一頭黑曲長髮並戴上太陽眼鏡，進一步突顯其狂妄囂張性格。他擁有深不可測、刀槍不入的功力，對付仇家時心狠手辣，誓置對方於死地。伍允龍直言以武打演員及動作指導出身的他，未曾想過其個人首項金像獎提名是來自演技獎項，實在是個驚喜。

盧鎮業在《虎毒不》一片中飾演新手爸爸，角色有着大男人心態，認為「男主外」掙錢養家理所當然，但育兒責任全歸於妻子。他自然及生活化的演繹，使他躋身「最佳男配角」五強。

（即時娛樂）