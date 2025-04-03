《協商的技術》收視升 彩蛋多 Yuri驚喜客串女總裁 李帝勳三聲道演出搶眼 (16:45)

韓國視帝李帝勳主演的韓劇《協商的技術》，連續3周收視上漲，第6集還創下最高收視紀錄8%！除了紮實劇情和演員穩定發揮外，《協商》準備的每周彩蛋亦具誠意！劇集有5個驚喜位，觀眾可到「黃Viu」重溫，並準備迎來大結局。

李帝勳韓、英、日語三聲道演出

《協商的技術》講述傳奇企業談判專家尹洙諾（李帝勳飾），為了拯救負債高達11兆的前東家山人集團，召集專門律師吳順英（金大明飾）、理性擔當郭敏貞（安賢好飾）和新人實習生崔振秀（車康潤飾）回巢救亡。

近日劇情發展到洙諾奉會長宋在植（成東鎰飾）之命，負責單車公司WIND上市一事，為此他率領團隊到工場瞭解，最終計劃將某個型號以薄利多銷的方式出售，讓消費者能夠以低價入手高質量的單車。為了達成目標，他們必須以優惠價得到10倍以上的齒輪，洙諾團隊亦前進日本SHIMIZU公司親自遊說。

劇中李帝勳在談判桌上大騷流利英語及日語，發音完全不輸日本演員，讓網民大讚：「英語發音很標準」、「太強了！連日文也會！」

日本實力派青木崇高鬥戲

隨著劇情延伸到日本，《協商》製作團隊亦起用多位日籍演員驚喜演出，如池田良和三浦誠己，飾演SHIMIZU匠人廠長內藤千一的演員青木崇高，也令人眼前一亮！「日本性感女神」優香丈夫青木崇高，出道以來演出過多部膾炙人口的作品，包括電影《浪客劍心》系列、《BG終極保鑣》等，去年他參演馬東石自監自演的《犯罪都市3》，成功在韓國打響名堂！此外，他曾參演日劇《Signal 長期未解決事件搜查班》，該劇改編自李帝勳主演的劇集《Signal 信號》，可說是另類緣分。

櫻庭奈奈美驚喜客串

不少眼利的觀眾發現第5集飾演SHIMIZU公司忙內廣瀨晴香的日籍女演員，正是電影《進擊的巨人》「莎夏」櫻庭奈奈美，她在去年底約滿前事務所後，便以本名宮内Hitomi繼續演藝活動。

劇中宮内有著不少韓文對白，據悉她全靠努力自學；此前她亦曾到台灣留學練得一口流利中文，不但為她贏得NHK中文節目「NHK華語視界」主持人之位，她還曾經參演吳宇森執導電影《追捕》，更試過與2PM成員澤演、金泰熙和型男大叔西島秀俊共演日劇《明星保鏢99天》，語言天分相當突出。

少女時代Yuri坐擁百億度假村

M&A再一次成功解決危機，但是山人集團再度面臨地震——宋會長竟然曾經賣掉股票貸款500億韓元，購入濟州島DADO度假村！為解燃眉之急，洙諾一方面說服會長賣掉DADO，另一方面帶著團隊實地考察！

原來度假村是會長送給獨生女宋志奧（Yuri飾）的禮物，當年會長妻子早逝，他亦忙於事業無暇照顧女兒，出於愧疚和疼愛，會長才買下這座專屬於女兒的度假村，宋志奧亦表明無意出售。曾有消息指少女時代成員Yuri將會亮相《協商》，近日播出的第7、8集中，她以宋會長女兒宋志奧一角現身，引發不少討論！Yuri曾在綜藝節目透露已經搬到濟州島生活，如有工作需要才會回到首爾，可謂人生如戲！

實力派輪流現身

除了上述超強客串陣容，《來自星星的你》律師、知名綠葉金昌完，亦客串單車公司WIND代表；實力派男演員李誠宰亦將於稍後加盟，更多驚喜角色和劇情有待解鎖。

（即時娛樂）