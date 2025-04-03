三命｜首集「好心司機」卓躒今年2月離世 曾演出多部劇集 (18:57)

銀河映像與MakerVille合作的ViuTV劇集《三命》由杜琪峯、游乃海、朱淑儀監製，除了主角陳國邦、蘇家樂，還有周秀娜、袁富華、胡子彤、何啟華、張錦程、伍詠詩、林愷鈴等藝人參演，亦有不少觀眾熟悉的名字客串演出，包括曾在第一集開場後不久出場，飾演接載主角駱澤信母親到醫院生產的好心司機卓躒。卓躒今年2月病逝，《三命》成為他的遺作，有指卓躒因心臟病離世。

卓躒為第17期TVB藝訓班畢業生，同期藝人有黃嘉樂、鄭世豪、李霖恩、羅天池等。他曾參與《潛行狙擊》、《律政新人王》、《衝上雲霄》及《女人最痛》等多部TVB劇集，亦演出過HKTV劇集《大眾情性》，近年與阮德鏘合作主持網台節目。阮德鏘今年2月初在社交平台出post悼念好友，他當時表示︰「我沒法接受您離開的事實，我們自2000年開始十七期訓練班到現在，您一直是我的顧問，一直看顧著我。太多回憶了。感激遇上您。」

《三命》於剛過去的周一首播，卓躒在第一集開場後不久現身。阮德鏘看過故友生前的演出後在社交平台留言︰「老朋友。祝您生日快樂。估不到《三命》在您生忌前首映首播，雖然我們和冥冥之中一樣未能同場對戲，但總算是同劇出現。算是還了彼此心願。遠方的您一切安好？掛念您。」

據知，卓躒去年8月身體不適，進食後嘔吐，至10月時入院檢查。阮德鏘接受傳媒訪問時表示去年12月聖誕節仍有跟卓躒聯絡，惟對方之後就失聯，直至後來收到他的死訊。

（即時娛樂）