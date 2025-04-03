姜糖首次製作動畫短片賀「姜濤誕」 DIY專屬手機電話殼 (18:31)

MIRROR成員姜濤今個月30日，迎來26歲生日，一如往年，「姜糖」（粉絲暱稱）出錢又出力主辦期間限定活動，為「姜濤誕」應援。今年，姜濤香港後援會由明天（4日）起至5月1日，分別在兩個商場設置名為「Keung To The Sweet Diary」及「Keung To 430 Blossom Love」主題打卡場景之外，還有「夾公仔機」及「抽卡機」，讓粉絲有得影相留念，又可以夾盲盒和抽閃卡，今日（3日）亦有粉絲從外地返港為偶像應援。

後援會今年首次製作動畫短片《The mini Keung Show》，將偶像以Q版形象呈現，隱藏共16款得意角色，於場內電視機無間斷播放，讓粉絲重溫感動時刻；同時為配合「The Sweet Diary」，場內設有7個充滿童真的場景打卡位，例如有姜濤最愛的籃球、生日蛋糕、模擬家居sweet home等。

如果想再甜密一些，現場還有一部即影即有相機，準備2款動畫限定相框，保留最美好時刻。粉絲亦可以即場DIY專屬手機電話殼，既可以日日見偶像照片，而部分款項將捐作慈善用途，呼應姜濤生日獻愛心做法。現場亦有售賣印上姜濤可愛樣的流動充電池、旅行轉插器及一套4款的A4文件夾等精品，以供粉絲狂掃心頭好。

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（即時娛樂）