俠醫｜陳豪陳茵媺被指似父女戀 讚老婆Keep得好：同佢有啲距離 (19:23)

俠醫｜陳豪陳茵媺被指似父女戀 讚老婆Keep得好：同佢有啲距離

陳豪、張曦雯、劉佩玥及郭柏妍等，今天（3日）出席無綫新劇《俠醫》開鏡儀式，陳豪及張曦雯在劇中再演一對，陳豪認為今次與張曦雯合作，有不同化學作用，不怕觀眾看到厭。張曦雯透露劇中角色經常跌親拗柴，常被陳豪按腳，大讚好手勢，拍得好舒服。問可有在家中叫男友幫手排戲？她笑道：「唔使！我有按摩椅。」

對於被網民指老婆保養得宜，2人似「父女戀」，陳豪則說：「多咗喇，其實我係正常嘅，只不過老婆實在keep得太天仙，年紀愈大，keep得仲好，令到我同佢好似有啲距離，我都要努力吓！」

他指自己及老婆生日沒時間一同慶祝，不過要先搞掂細女生日派對，遲些再與老婆二人世界旅行補祝。他不認為張振朗獲力捧，是取代他位置，很開心見到對方攞獎，公司也應該給機會年輕人上位：「唔好講取唔取代，大家都要努力做出成績。」

劉佩玥及郭柏妍繼劇集《奪命提示》再合作，但今次沒有對手戲，劉佩玥因忙於開工休息不足，穿了兩件羽絨也難抵日前寒冷天氣，疑因穿短褲着涼至聲音沙啞。她透露劇中飾演為求目的，不惜色誘不同男人的反派，故與很多男拍檔演親密戲，預告有大膽戲分及性感造型。郭柏妍飾演陳豪妹妹，透露角色是患病泳手最終離世，因要穿泳裝又要演病人，所以正節食積極減肥。

（即時娛樂）