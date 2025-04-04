中年好聲音3｜譚輝智邀師弟跳唱引爆笑彈︰我跳舞型唔到 (14:48)

TVB節目《中年好聲音3》後晚（6日）播出新一集，進行「中2生助力賽」下半場競賽，剩餘的7位參賽者曹越、羅逸軒、任永健、善玥澄、趙浚承、劉洋和陳芷盈，分別伙拍《中年好聲音2》的黃劍文、譚輝智、陳俞霏、顏米羔、古淖文、沈宗賢和安雅希演出。

安雅希抱病上陣，聲線沙啞地與陳芷盈合唱《你瞞我瞞》。她擔心狀况不好影響陳芷盈成績，唱完後感觸落淚，與陳芷盈抱抱作鼓勵。評審關心妍直言沒想到二人聲線大不同，混合起來卻有「怨婦」效果。她說︰「Blend埋一齊好悒，尤其是芷盈做嗰啲轉音，佢嗰啲慘唔係哭腔嘅慘，你兩個Blend埋好似兩個怨婦呀！」張佳添認為安雅希沙聲上陣反而恰到好處：「真係助芷盈去唱，托住畀佢發揮。芷盈亦將旋律好靚嘅歌唱得更加靚，你有呢個能力，同埋中間music break自己哼咗段嘢，係你自己設計，呢啲心思做得好好。」

譚輝智與羅逸軒合唱《白金升降機》時再獻舞技，兩人大跳懷舊Disco舞，令肥媽和海兒大笑。節目播出兩人的綵排片段，譚輝智指羅逸軒有「包袱」，最初拒絕搞笑演出。他說︰「你知我跳舞型唔到嘛，我話不如跟我搞笑，但佢有少少包袱，話不如試吓型呀。」兩人演出獲得全場拍掌聲，肥媽、海兒對羅逸軒跳出舒適圈的突破演出極度讚賞，關心妍亦讚：「真係enjoy緊個舞台，睇到你同輝智合拍，唔再係比賽緊，係真係表演緊，所以你真係做得好好，睇到真嗰個你，你要keep住呢個感覺畀你自己。」周國豐認為羅逸軒不擅長唱快歌：「你用咗唱慢歌嘅方式去唱，於是一啲攻擊位就冇晒，呢首歌係要好實在地、力量好大地去唱，你仍然有種感覺太溫暖，你呢部升降機有啲危險！」

（即時娛樂）