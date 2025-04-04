美媒指碧咸大仔二仔為女人鬧不和 似《飯戲攻心》情節？ (19:02)

美媒TMZ報道指羅密歐的女友Kim Turnbull是布魯克林舊愛，雖然布魯克林現已婚，卻對兩人的關係表示憂慮，有點似《飯戲攻心》現實版。（網上圖片/劇照）

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）雖然下月2日才正式「入五」，但日前提早慶祝50歲生日，在美國邁阿密設宴跟親朋相聚，不少球星都有到場，包括現效力碧咸旗下美職球隊國際邁阿密的美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴及布斯基斯，還有美式足球傳奇四分衛布拉迪、男歌手Marc Anthony等。碧咸的太太維多利亞（Victoria Beckham）、女兒哈七（Harper Seven），兒子告魯斯（Cruz Beckham）與羅密歐（Romeo Beckham）及他們的女友均有現身，還拍攝了大合照，唯獨不見長子布魯克林（Brooklyn Beckham）及新抱妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）蹤影。當時有英媒估計距離碧咸正日生日還有一段時間，大概下個家庭聚會布魯克林夫婦才會「歸隊」。不過據美國娛樂新聞網站TMZ報道，布魯克林沒到場與羅密歐的女友有關。

TMZ報道指布魯克林約8年前曾跟羅密歐現任女友Kim Turnbull拍拖一段短時間，雖然其後轉投妮歌拉佩斯懷抱，兩人結婚以來亦一直恩愛，但布魯克林質疑Kim接近其弟的動機，對她與羅密歐的關係表示擔心。

另一方面，碧咸50歲壽宴後，羅密歐上傳與家人的合照，並寫道：「家庭就是一切……愛你們所有人。」照片中卻獨欠布魯克林，令兄弟不和的說法傳得更熾熱。

布魯克林和羅密歐若真的因為與Kim Turnbull先後拍拖而鬧不和，有網民笑言就如港產片《飯戲攻心》現實版，就連《飯》片導演陳詠燊也轉發相關報道，還在帖文中引片中金句，「相信嘅就係命運，唔信嘅就係緣份」，又hashtag「#佢哋真係仲有個三佬添」、「#家在場在老豆在」，十分搞笑。

（即時娛樂）