CinemaCon迪士尼新片曬冷 《阿凡達：火與燼》片段曝光 (19:57)

艾莉芬寧（左圖）與素兒莎丹娜（右圖）現身，分別介紹主演的新片《鐵血戰士：蠻荒廝殺》和《阿凡達：火與燼》。（法新社）

美國影視博覽會CinemaCon周一（31日）在賭城拉斯維加斯開鑼，昨日輪到迪士尼介紹即將上映的新片，其中年底開畫、由占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire & Ash），預告片曝光，並由女主角兼剛在奧斯卡憑《艾美莉亞變奏曲》贏得最佳女配角的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）親自到場介紹。據報預告片中，見到一眾Na'vi飛過水上，又經過貿易商的巨型飛船，卻突然被火族人襲擊。其後亦見到不同場景，今集將出現全新火族人，並透過進一步的CG特技，展現視覺新世界。

真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch）5月29日上映，會上發布了全新片段，顯示兩名主角：妮露與史迪仔的友誼遇上重大難關。另外，迪士尼與彼思帶來全新動畫《外星奇遇記》（Elio），並在會上放映了全新片段。

《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）繼上周公開演出陣容後，昨日在CinemaCon亦確定片中會見到「神奇四俠」、「雷霆特攻隊」、《黑豹》瓦干達人及元祖級「變種特攻」，聯手對付最強大敵人「末日博士」。

《電子世界爭霸戰》及《創戰紀》的新篇章《創戰紀：戰神降臨》（暫譯，Tron: Ares）將以全新面貌登場，講述AI程式首次穿梭人類現實世界與虛擬電子世界的極限玩命遊戲，元祖主角謝夫布烈治（Jeff Bridges）聯同新加盟的「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）現身，謝勒說：「Ares是一個更升級的AI程式，能從數碼世界跳到現實執行任務。」

《搖滾詩人：未知的傳奇》艾莉芬寧（Elle Fanning）到場介紹主演新片《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator: Badlands，暫譯），她透露片中會出現意想不到情節，「我的角色將會跟鐵血戰士聯手」；鐵血戰士與人類化敵為友，但這「人類」又是否大家想像的模樣？

《奇異女俠玩救宇宙》關繼威現身CinemaCon介紹動畫《優獸大都會2》，新加盟的他在片中聲演大蛇Gary。毛茸茸拍檔Nick與Judy將再度登場，並有新任務。

喜劇《衰鬼媽咪》續集快將上映，女主角珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）與蓮茜露漢（Lindsay Lohan）到場並帶來全新預告片；兩人片中扮演母女，不單再度「上錯身」，更要以對方身分約會男神。

（即時娛樂）