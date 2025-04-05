葉翠翠自揭兩度患抑鬱 爆孻仔及老公曾接連出事 (19:06)

前港姐冠軍葉翠翠入行20年，婚後育有3名兒子，近日她接受資深傳媒人汪曼玲訪問，她直言自從當媽媽後，每天時間不夠用，全力相夫教子之餘，又要工作，管理自家品牌，變相少了約朋友敘舊。

在訪問中，葉翠翠自揭曾兩度患抑鬱，她說：「第一次係生完第3個小朋友嘅3個月之後，因為我喺過去幾年，生小朋友都好密，可能一個小朋友出世後，跟住幾個月又有咗，個腦都未Ready，嗰陣生完小朋友就搬屋，好多嘢搞，搬嘢執嘢，突然間會發現自己無故坐喺度喊，係不自覺嘅，就算唔諗嘢都會喊，總之無端端就會喊，覺得好辛苦，人生冇意義，持續半年，去到最後時間，好規律地每一天到下午，小朋友瞓覺，我就入廁所匿埋鎖門，坐地下喊：『點解會咁㗎？』

喊一段好長時間，到家人放工我就離開廁所，好似冇嘢發生一樣，去到最尾時候，攞埋啲輕生工具，諗好成個情節，打算輕生前2天，我坐喺度喊咗好耐，然後諗：『如果我咁樣走咗，我個仔會唔記得我』，然後又喺度喊，『係喎，佢哋真係唔記得我喎，我做乜嘢呀？』生完佢哋後得到呢個病，然後決心行出廁所，我諗如果個狀態多幾日，我諗就唔得喇，好在真係尾二嗰日，聽到咁嘅聲音，要幫自己喇，唯一諗到就係做運動，但我唔願意離開間屋，即刻買太空漫步機﹑健身單車，好快送到，堅持日日做運動1小時，做咗半年，真係咁樣做運動走番出嚟，要自己幫自己先得，點樣令自己走出嚟。

第二次就有一個經歷，2年前，嗰經歷就少少畀人呃咁，我信咗一個人，佢令我金錢上有重大損失，唔係一百幾十萬嘅嘢，係一個好龐大金額，嗰刻我心裡面好唔平衡，我好畀心機工作，但點解因為你嘅錯，而令我有咁大損失，第一我要拎好多錢出嚟去搞番好件事，其間好大壓力，嗰段日子做直播，一路做一路無端端喊，粉絲問我係咪心情唔好，喺嗰段日子，靠乜嘢出嚟？多謝粉絲陪住我直播，我個腦就話一定要直播，喊住都要直播，有堅持嘅心，直播都做唔到，我做到乜嘢呀？呢個心態帶離開陰暗路，然後經歷一段時間，個抑鬱喺我人裏面。」

當翠翠走去抑鬱陰霾時，卻發現孻仔有少許問題，當時他1歲零3﹑4個月，並非智商問題，但老公指她多疑，她說：「我嗰半年做運動，之後點解冇做，有個中醫朋友嚟我屋企，見到我個仔真係有少少問題，叫我帶佢睇醫生，我即係約醫生，第二日去睇，睇完已經係不能逆轉地步，要即刻入院，一開始睇私家（醫院），但私家幫唔到，要去政府（醫院），之後排山倒海治療做手術，每天喺醫院度過，然後我好自責，自己發瘟半年，不停做運動，醫生話媽媽好彩鍥而不捨，如果唔係冇㗎喇，然後要照顧佢。」孻仔現時變長期病患者，需經常進出醫院。

當孻仔情况穩定下來，輪到老公出事，翠翠表示發現老公面色欠佳，叫他去醫院檢查，起初老公說自己沒事，豈料驗完後，醫院立即叫老公入院，當時他入完是以月計，幸老公最後大步檻過。

防止自殺求助熱線

●「情緒通」精神健康支援熱線：18111

●生命熱線：2382 0000

●撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

（即時娛樂）