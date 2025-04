衛蘭做獨立歌手後出新歌 賀入行20年 邀楊淇拍MV勁感人 (16:34)

next

衛蘭近日推出全新廣東歌《The Best Version Of Me》,賀出道20周年,這首歌是她啟動20周年巡迴演唱會前,送給歌迷的一份禮物,展現她內心情感深度,不單懷念與歌迷們20年的支持,縱然不知將來如何,但也希望她的歌一直陪大家。

創作這首歌的時候,Janice思考「最好」這個命題,無論當中經歷過多少高山低谷,或者走過多少繁華大地,能經歷和擁有過程已是「最好」。Janice說:「感謝Wyman(黃偉文)為我度身訂造這份歌詞,以及我非常喜歡這個歌名,好開心再次跟蘇道哲合作,也認識了一位好有才華的音樂人Kudos。」

為拍攝MV,Janice向邵美君老師請教,學習如何培養和保持演出時的情緒,亦請來楊淇合作飾演其好姊妹,首次合作十分愉快,非常享受拍攝過程,希望將來再有機會合作。Janice提到首次與導演Maggie合作非常順利,對她十分信任,更認為導演的敘事手法及情感表達能力強,令整個故事更自然真實。

正在積極籌備「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會的Janice,自新年後已埋首綵排和各樣的舞台創作,整個Project其中一個項目,就是這首新歌《The Best Version Of Me》。Janice說:「這首歌是我對生命的一種感受,倘若時間壓縮尚餘一個呼吸,就想鼓勵大家專注眼見當下,這刻就是最好版本的自己,讓大家都能在音樂中找到共鳴和鼓舞。」 此外,巡演廣州站及深圳站共5場的演出已售罄,Janice再次感謝大家支持。

