奪命提示｜劉穎鏇性感造型宣傳感尷尬 郭柏妍獻熒幕初吻畀丁子朗 (19:17)

陳山聰表示在日本沒有擔心地震，還幸運地見到富士山全貌及櫻花滿開，腳部擦傷是在活動前跑步。（劉永銳攝）

劉穎鏇和郭柏妍以性感可愛的「Double C」造型亮相宣傳活動，劉穎鏇坦言有點尷尬。（劉永銳攝）

劉穎鏇、郭柏妍、張振朗、陳山聰、丁子朗等，今天（6日）到天水圍宣傳無綫劇《奪命提示》，亦為快將43歲生日的林子善預祝。

今天宣傳以劉穎鏇與郭柏妍為賣點，2人以劇中性感組合「Double C」造型亮相，更即場大跳可愛舞步，獲不少粉絲到場支持，劉穎鏇直言很少為劇集宣傳要這樣打扮，的確有點尷尬，盼能令觀眾期待她們這場戲。2人表示為演好跳舞戲分，拍攝期間要抽空練舞，今周播出跳舞戲的長版本，郭柏妍直言入行前曾有女團夢，沒想過可以拍劇實現。

劉穎鏇與郭柏妍透露劇中還會唱歌，對於錄音片段均被笑「魔音」，劉穎鏇解釋：「我們為了達到魔音效果，魔音到不可再魔，要夾硬逼到走音，錄完第二日聲都沙晒。」郭柏妍亦稱唱的時候，連自己的耳朵都很辛苦，但如觀眾反應好，她們會考慮網上開直播唱出正常版本。

她表示將播出自己的熒幕初吻，回想拍攝時緊張到面紅，因要主動惜丁子朗，加上拍攝場地壞冷氣很熱：「未試過咁主動，全部人望住很尷尬，也不想有太多NG，因為塊紫菜都有少少NG。」

陳山聰完成日本飲食節目拍攝後，即回港幫手宣傳，他表示在當地沒有擔心地震，還幸運地見到富士山全貌及櫻花滿開，腳部擦傷是在活動前跑步，兒子發現還為他貼上膠布。

劇中誤會區明妙喜歡自己，被區明妙進逼劇照見他「硬軚」十分搞笑，他稱：「首次與她合作，覺得她是很勤力的女仔，『硬晒軚』只是戲劇效果，不過她很犀利，我在社交平台上載了這些劇照很多like，是宣傳《奪命提示》以來最多人like的相，（和劉佩玥合照沒有人like？）都有！大家不同類型，她不來就不提她吧！」

（即時娛樂）