MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo,教主)在昨晚(6日)ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》包攬3個大獎,包括再度奪得年度男歌手金獎,以及現場觀眾投選「人人樂壇年度歌手大獎」及「人人樂壇年度歌曲大獎」。

教主在社交平台捧住3個大獎合照,他感恩表示:「謝謝2024年每一位幫助過我的人,謝謝每一位投票給我的人,謝謝每一位神徒,You back me up, we back it up,感恩有你們每一位的愛護,一起繼續成為互愛共同體。這段路途不簡單,但我會繼續專注做好自己,做好音樂,堅持跳唱這一條路。」

教主在Ig限時動態貼出神徒為他打氣片段,並寫道:「教母剛才跟我說:『團結就是力量,瀚霆你要繼續努力,凝聚所有神徒,正能量地互相支持,不要辜負他們對你付出和期望』。真的感激每一位神徒,是你們令我的人生更加精彩,令我更有勇氣做每一首歌,謝謝你們每一位。」

