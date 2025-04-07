中年好聲音3｜任永健阮慧珊被淘汰 劉洋沈宗賢合唱獲94分 (12:58)

《中年好聲音3》昨晚（6日）一集是「中2生助力賽」下半場競賽，最高分數由兩代「重炮手」劉洋與沈宗賢合唱《讓我一次愛個夠》，獲得94分亮麗成績。沈宗賢直言初時猶豫到底solo部分會否太長，最終聽取音樂總監Donald Pak專業意見，而肥媽也附和，並以弓箭形容樂隊與歌手：「歌手係射箭支箭，隊Band係弓，弓嘅力量好緊要，同箭都出好啱嘅力，我好鍾意呢隻歌。」周國豐讚2人唱出搖滾味道，尤其劉洋運用麥克風支架出神入化：「劉洋控制mic stand所有動作、timing控制得好好，所以你個分好難好低。」關心妍則對重炮手柔情到漸進式爆發，激讚：「去到最尾爆嗰吓，好打入心！個performance好好睇，very good！」

總結上下半場競賽，關心妍選出與羅啟豪合唱《囚鳥》的「女大魔王」黃博為MVP，再度奪得「最有價值選手」。本集共有3位參賽者曹越、羅逸軒和任永健跌入「中年危機區」，評審們決定淘汰與陳俞霏合唱《給我感覺》獲得81分的任永健，以及上半場與李佳獻唱《滾滾紅塵》獲得83分的阮慧珊，分別奪得第14名及第13名。

14強止步的「抗癌戰士」任永健，13年前確診鼻咽癌，一度因病失聲，他曾表示參加《中年3》目的為了做個好榜樣給孩子，勇於挑戰，追尋夢想，他在台上分享感言：「爸爸今日終於舞台離開，喺呢個社會、世界裏面叻人有好多，但輸咗唔代表乜咩，係一個經歷，令人生繼續前進嘅一部分。唔好因為對手好叻就怕而唔玩，爸爸想你知，爸爸日日要對住『大魔頭』，爸爸每日都好驚，但我都會繼續努力。」第13名的阮慧珊同樣鼓勵大家勇敢追夢。

（即時娛樂）