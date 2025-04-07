劉小慧難捨好友李國祥離世 揭故友生前心願：小朋友開心成長 (18:39)

好友李國祥早前突然離世，劉小慧強忍淚水表示，到現在仍覺得不真實，不相信KC已離開。（資料圖片/柯美攝）

苑瓊丹、艾威、劉小慧、羅霖、黃子揚、林敬剛和李焯寧，今天（7日）出席加盟線上直播團隊簽約儀式。劉小慧透露幾年前已有人邀請她到內地做直播帶貨，但沒答應，因不想由別人話事，帶自己不願意的貨品，她說：「在港直播帶貨，自主權較高，我做網紅要對得住自己和支持我的朋友和粉絲。」

說到好友李國祥（KC）早前突然離世，她強忍淚水表示，到現在仍覺得不真實，不相信KC已離開，一班朋友收到KC死訊這刻，大家沒有喊，之後看到關於KC的東西、講起他才忍不住喊。

小慧一早知KC患病，對方離世時，她身在日本旅行，沒送對方最後一程，透露KC臨終時，有最好朋友伴著他，對方在內地照顧了KC兩個月。她說：「KC一生內歛，不喜歡煩人，又貪靚，知他患病的人並不多，其實是什麼病都沒人知。（傳他喉嚨有事？）不是，我不想講，KC生前都不講，我不想爆人私隱。總之是不好的病，作為朋友對他離世當然不捨，但他走得舒服，在睡夢中離開，是最好福報和祝福。」

她指KC是她一生最好的朋友，如家人感覺，說：「他是好好聆聽者，我所有事都與分享，他知道我所有秘密，遺憾兩人有很多事情未能一起完成！」

問到李國祥可有心願未了？小慧表示KC有兩名小朋友，是KC哥哥的仔女，他負責撫養，KC多年來最大心願，是小朋友開開心心，健康成長。她說：「小朋友已大個，最大已17歲，他們都好生性，在內地讀書攞到獎學金。」

KC有什麼未了的工作？她表示沒有，因KC已休息了一段時間，她又透露KC已在內地出殯，因家屬想低調處理，尊重家屬意願，她不方便講太多。至於會否舉行追思會，亦待家屬決定，就算舉行，可能都不會太大型，只邀請與KC熟稔的人出席。

久未露面的黃子揚發福不少，原來他榮升爸爸，照顧1歲多的女兒，搞到無暇做運動，他說：「我現在做運動都只是跑步，不會gym，因以前拍戲部部都要打，打到五勞七傷，因沒好好更治，早前肩周炎，做了微型手術已康復，手術後要戒酒、冰水和辣。（在內地工作，可以不喝酒？）我現在這年紀已經無迫飲酒，與朋友相聚，開心先飲酒。現在很少應酬，工作後想早點返家湊女。」他坦言現在有女萬事足，透露與太太結婚10年，原本不打算要小孩，但太太突然想要小朋友，更想追多個。

（即時娛樂）