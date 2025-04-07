邱鋒澤陳零九舉行戶外演唱會　高齡粉絲馮素波煲湯應援 (22:07)

九澤CP 《愛在你身邊巡迴演唱會 — 戶外星空香港限定場》日前於西九文化區竹翠公園舉行，吸引數千歌迷入場。演唱會準時六時開騷，二子換了數套衫，令演唱會猶如時裝騷。演唱歌曲《Replay》時，九澤CP聯同dancer 勁歌熱舞，更走到小舞台與fans近距離接觸，現場氣氛熱烈。

陳零九演唱一系列慢歌，更獻唱方大同金曲《愛愛愛》致敬：「香港朋友很久不見，你們都好嗎？原本我想唱自己的歌，但《愛愛愛》這首歌對我很有意義，因為影響我蠻多，你們都識唱吧，懂的跟我一起合唱可以嗎？」他最緊張是自彈自唱，fans掌聲鼓勵偶像，二人合唱《水火相容》，邱鋒澤亦走近觀眾席，說：「呢次Party最重要就是close，夠近沒有？在戶外辦騷、看住夜景真的很浪漫，多謝天氣很好，但我心中最美的夜景是你們（fans）！天啊！為什麼我這樣油腔滑調，壞習慣很難改！」

邱鋒澤演唱《Deep》落力跳唱，演出後終於鬆一口氣：「太久沒有唱跳了，其實我真的很害怕唱跳，但是為了大家、為了這次的演唱會，我還是努力的在把我的身體記憶記起來，所以是非常好玩！非常想念大家、非常想念舞台，感覺好像充滿體力，剛剛在這個戶外的場景為大家唱歌，我覺得真的非常的幸福。」

Encore時全場觀眾站立合唱，舞台不時放煙火令氣氛推到高峰，突然推出生日蛋糕，全場為陳零九慶祝：「在場所有人都身體健康，希望可以再來跟大家見面！」二人更搞笑互換巨型鑽戒：「大家知道我的尺寸嗎？」台下fans大叫親一下，但邱鋒澤拒絕：「他感冒！沒有就可以考慮一下！」完場後，觀眾遲遲不肯離開大叫encore，二子亦非常親民再次上台表演《粗心待遇》、《沒有你我還是我》。

資深藝人馮素波、杜燕歌在台下捧場，波姐稱因為呂爵安（Edan）認識邱鋒澤，特意來「考核」二子是否「一表人才」：「我上網睇佢哋乜跳得咁好嘅？睇吓我嘅心臟受唔受得住先！人哋睇騷就送花，我就煲咗『嫲嫲靚湯』同佢哋應援。」

（即時娛樂）