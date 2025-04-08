杜琪峯稱盧瀚霆擔正新片未埋尾 爆梁朝偉黑幫片未簽約 (14:45)

杜Sir說：「我希望我退休之前或他（偉仔）息影之前，大家能再合作多一部電影。」（資料圖片）

杜琪峯將在多哈電影學院Qumra出席大師班，他接受媒體Screen Daily訪問，提及正執導盧瀚霆主演的新片，去年3月亦被傳媒拍到在街頭取景。杜琪峯稱過去3年共拍了10日戲，電影談及有關「希望」主題，他稱電影還有一名資深女演員及一名年輕女孩參演，若拍竣就會決定片名。

杜琪峯談及另一正籌備的新片，據報將由梁朝偉擔正的黑幫電影，杜琪峯表示與梁朝偉討論拍攝計劃，但後者仍未動筆簽約，他說：「我希望我退休之前或他息影之前，大家能再合作多一部電影。」杜琪峯希望這部新片能再日本取景。

杜琪峯希望能拍《黑社會3》，雖然未有劇本，但已有很多意念，惟現在非開拍適當時機，他解釋：「如果我有機會拍，我會拍。」不過他稱需要香港「改變」，因為只能在香港拍攝：「如果不是在香港（拍），《黑社會3》會變得毫無意義」。杜琪峯盼將來在歐洲拍電影：「但不是現在。」

對於港片輸出外地比以前困難，杜琪峯表示或許市場已經改變：「10年前，我們可以賣片去台灣、馬來西亞、新加坡、泰國，部分更可以去歐洲、南美洲，但現在再無市場。」他相信部分原因與OTT崛起有關，但拒絕把市場空間收窄責任，歸咎於串流平台，稱那只代表了「轉變」。

訪問中杜琪峯也提到對美國總統特朗普的支持，特朗普上周對出口到美國的商品實施關稅，昨日更引發股災，香港股市錄得1997年以來最大單日跌幅，杜琪峯說：「美國太左傾了，就像從前一樣。」他又形容關稅「合理」。

（即時娛樂）