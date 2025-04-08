奪命提示｜13歲鍾嘉佑跟張振朗鬥喊零怯場 喊功獲網民力推爭女配 (14:53)

熱愛演戲的嘉佑，私底下動靜皆宜，除鋼琴已考獲八級資格及剛開始學彈古箏外、還懂得跳芭蕾舞、爵士舞及K-Pop。（無綫提供圖片）

由於嘉佑飾演的子瑜，與另一名小演員何珀廉飾演的安仔，是昨晚單元主角，2人佔戲極重。（無綫提供圖片）

在無綫劇《奪命提示》憑喊功贏取不少關注的小演員鍾嘉佑，在昨晚（7日）一集中，再有進一步發揮。由於嘉佑飾演的子瑜，與另一名小演員何珀廉飾演的安仔，是昨晚單元主角，2人佔戲極重。

在整集中展現了天真、害怕、虛弱等多元情緒的嘉佑，除在南生圍如願看到螢火蟲天真爛漫樣、及與安仔（小演員何珀廉飾）逃亡時，因身體問題展現超級虛弱樣，演得有說服力兼自然。

在醫院得悉親生父親竟是道友、兼遭自己最信任的契爸B俊朗（張振朗飾）開槍殺死時，集痛心及不願接受現實的崩潰傷心喊戲，演得層次分明，其中向俊朗痛哭的一句：「但估唔到，害死我唯一親人都係你！」網民讚嘉佑是昨晚整集的 MVP ，並希望嘉佑能憑子瑜這個角色，獲提名最佳女配角。

拍攝《奪命》時只有11歲的嘉佑，現已升讀中學；熱愛演戲的嘉佑，私底下動靜皆宜，除鋼琴已考獲八級資格及剛開始學彈古箏外、還懂得跳芭蕾舞、爵士舞及K-Pop。至於比賽經驗，嘉佑曾參加過歌唱及英文朗誦比賽，每個比賽均殺入三甲。

談到4年前拍了不少煮食片放上網，嘉佑透露煮食片是她踏上小演員之路的契機：「因為嗰陣疫情冇得返學，媽咪安排咗好多活動畀我，好似煮嘢食、畫畫同做手功咁，我有錄片放上網。之後我同媽咪拎啲片去參加無綫嘅《疫境廚神》，估唔到好多view數，就係咁開啟咗我嘅小演員之路。」

談到喊功驚為天人，除了本身易喊體質外，也全靠她豐富想像力：「我喺現實中都係喊包，小小事我都會好易喊。同埋子瑜呢個角色好多悲慘經歷，只要代入子瑜嘅故仔，我就會喊到。」

飾演安仔、現年13歲的何珀廉（Curtis）曾接拍不少廣告，除參與過《金宵大廈2》、《美麗戰場》、《羅密歐與祝英台》等劇外，前年曾憑電影《年少日記》的演出提名金像獎最佳新演員，實力不容忽視。Curtis還被譽為「鋼琴尖子」，只有13歲的他已擁有鋼琴演奏級、小提琴六級文憑及八級樂理佳績，亦曾奪得多個香港及國際鋼琴比賽的獎項。

（即時娛樂）