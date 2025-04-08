贖夢｜張家輝為重頭戲費心思 泣不成聲 陳法拉挑戰高難度動作 (15:21)

提到拍攝法拉到監獄探望家輝戲分時，導、演兩兼顧的家輝既要處理法拉角色上的情緒，自己又要埋位演出，不時在攝影機前後來回多遍。（大會提供）

張家輝執導和主演的電影《贖夢》，以噩夢題材道出因果報應，藉以喚起警世作用。片中恩愛夫妻蔡辛強（張家輝飾）和紀慧玲（陳法拉飾）因一時貪念，在股票市場上誤導一生，早前幾位主角在謝票時，也有不少觀眾表示透過電影得到領悟和得著，其中陳法拉到監獄探望家輝，和跳樓場口更令大家感受至深。家輝在拍攝現場回片看這一幕時，也被感動落淚，讓法拉和工作人員為之動容。

《贖夢》上映至今口碑不俗，甚至令一些怕看驚嚇片觀眾，衝破心理關口；正如家輝所言，電影本身出發點，只想帶出因果報應的信息，並非要嚇怕大家。

提到拍攝法拉到監獄探望家輝戲分時，導、演兩兼顧的家輝既要處理法拉角色上的情緒，自己又要埋位演出，不時在攝影機前後來回多遍，直至感覺到位完成這鏡頭為止。

場口講述法拉感覺家輝在夢魘中活過來，還勸她放下，此刻感到原本共同進退的丈夫，竟背叛自己，讓她痛心得難以自拔，更拍打玻璃泄憤，家輝看著法拉愛莫能助，顯得更痛心，這一幕觸動家輝內心深處，在回看這場口剎那，也按捺不住抽泣。

片中緊接連戲的一場，陳法拉在無法釋懷下，選擇輕生，導演安排法拉以跳樓了結自己生命。深夜時分，法拉從高處墮下貨車頂的狹窄罅隙，還要180度拗腰倒頭躺著，挑戰高難度動作，法拉跟導演笑說自己勝在腰肢柔軟，還可應付得來。

導演與動作指導、威也組同事為法拉這一跳，做足安全措施。法拉預先做簡單熱身，然後跟導演了解墮下位置後，便爬上車頂重複180度拗腰攝入狹窄罅隙動作幾次，再配合慘死表情，在2、3 take後完成這鏡頭。拍攝期間，法拉每完成一take，便回看影片，用電話拍下自己演出，看看是否要改善，事後問及她拗腰演出後可感不適？她笑說：「好彩拍攝前吃了幾粒龍眼和半碗粥，這才更有氣力去拗腰！」

（即時娛樂）