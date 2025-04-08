衝擊Gen Z戀愛觀 《值得愛》王安宇王玉雯橫跨18年愛情時空 (15:36)

繼內地古裝劇《似錦》、《掌心》和《國色芳華》後，近日由王安宇和王玉雯主演的全新劇集《值得愛》，亦受觀眾支持，劇集從不同視覺探討80後和00後戀愛觀，以下為《值得愛》6個看點，觀眾可透過「黃Viu」緊貼進度。

1. 80後愛情故事

陸劇《值得愛》以2007年的夏天為故事背景，講述經貿大學大四學生大吉（王玉雯飾），發現男友任壯劈腿，於是提著錘子到男方宿舍出氣，卻遇見電影系三年級學生周水（王安宇飾）。

看著大吉一臉凶狠，夢想成為導演的周水認為，大吉就是他命中注定的電影女主角，為了讓她同意拍攝，周水帶她到酒吧消遣，令她消氣不少；2人性情相近，漸漸喜歡對方，有意回到老家工作的大吉，也因為戀愛腦決定改往北京，打算邊工作邊等待周水畢業。

周水原以為大吉在北京過得不錯，意外得知她吃不飽住不暖後馬上趕過去，但是天真的他，不但無力拯救愛人，還被騙子騙得身無分文！他對此感到愧疚，每天扮成人偶在大吉回家的路上給予鼓勵、護送女方回家，最終還是被大吉識破他的伎倆。

1年後，大吉還是沒有找到工作，正當她猶豫要不要回鄉之際，周水向她表白，2人走在一起；那時的他們無比幸福，2人在艱苦日子苦中作樂、互相扶持，但是還是敵不過現實的鞭打：周水為生計放棄電影夢，轉當婚禮拍攝，大吉也從賣酒不斷轉職，他們最終在理想與現實的殘酷下，不得不選擇分手，多年後2人重逢，他們的愛情將何去何從？

2. 00後戀愛差異

周水習慣隨時隨地手持攝錄機記錄身邊的人和事，18年後，身為00後的董樂怡（趙佳麗飾）和蘇子豪（楊昀昊飾），意外打開了硬碟裏大吉和周水的愛情影片，個性清醒獨立的董樂怡，看完2人相處後，本來就不信愛情的她直接大罵，直批周水自私不負責任！透過雙時空敘事方式，年輕一代成為這段關係觀察者，同時巧妙地展現不同世代對戀愛看法：大吉和周水甘心為愛付出所有，董樂怡自主自愛，認為錢比愛重要，正好反映部分人在愛情觀上差異。

3. 王安宇張力滿點

98後小生王安宇自帶敏感脆弱的特質，使他成為新一代「破碎感」擔當，這次他在《值得愛》飾演才華洋溢，但事業不得志的周水，演繹絲絲入扣，不禁讓觀眾為他的遭遇感肉緊，也令不少網民憶起曾經青澀有夢想的自己。

4. 復古Y2K造型突顯時代感

《值得愛》以2007年為背景，大吉和周水均以千禧年造型登場，如周水本身具有熱血氣質，同時又有電影文藝感，因此他的化妝造型以復古為主，包括一頭及肩的頭髮、花襯衫等，把時光倒流到2007年；大吉則展現多套小碎花服裝，以及Y2K側馬尾髮型，讓網民大讚：「真的很用心」。

5. 探討愛情是否值得

劇中以00後年輕男女，發現80後周水和大吉的長跑愛情紀錄為起點，透過兩代視角，帶出兩代人、4個個體在愛情上不同看法：如大吉罹患「癌症」後，認為周水為了自己花光積蓄，2人的愛似乎不太值得；周水表示沒有大吉，自己寫不出好劇本，一切經歷都是值得；00後的董樂怡獨立自主，對感情果斷、勇敢追求事業，所以看不懂上一代對於愛情的奉獻。兩代人交織，讓人啟動關於愛情的追憶和反思，引發觀眾探索愛情的真正意義和價值。

6. 唯美電影質感

《值得愛》班底多為電影製作出身，在鏡頭處理和用色上尤其用心，劇中使用了不少懷舊色調襯托年代感，都讓觀眾讚嘆具電影氛圍；劇中出現的老式出租屋場景、翻蓋手提電話等，亦復刻千禧年的懷舊感。

（即時娛樂）