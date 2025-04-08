奇情谷｜母親出軌姑丈變生父？ 報料囡囡驚爆「媽咪有咗」 吳若希勁震驚 (17:00)

Nana發現該頭像跟姑丈用的一樣，巧合的是母親名字中，正好有個「蓮」字。（無綫提供圖片）

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（7日）真實奇情個案為「媽咪出軌，對象竟然係姑丈」，個案由報料者Nana（化名）無意中揭發媽咪出軌開始，奇情處在於偷情對象，竟然是Nana的姑丈。更令人震驚是，Nana懷疑姑丈是自己生父。

節目中播出曾展望跟現年18歲Nana的錄影訪問，她講述發現真相過程。事緣今年1月Nana幫母親拿手機維修，取得手機密碼的Nana，好奇下打開手機八卦，意外發現手機中有2個微信賬號，Nana說︰「一個平時用，另一個陌生賬號，只有一位聯絡人，用蓮花做頭像賬戶名係『老公』，內容都叫對方『BB、老婆、老公』，我好肯定個頭像唔係爹哋。」

最後發現該頭像跟姑丈用的一樣，巧合的是母親名字中，正好有個「蓮」字；更令Nana困擾且震驚的是，在微信對話中，姑丈竟然問媽咪：「最近我哋個女點呀？」母親的回應跟Nana情况吻合，她語帶哽咽說︰「我親生爹哋可能係姑丈...但係我爹哋得一個，佢真係好惜我㗎，由頭到尾佢係受傷、被呃嗰個。」

不知如何是好的Nana性格較內歛，她只好找表姊﹑即姑丈女兒傾訴，想不到對方亦察覺異樣。原來表姊亦從父親手機中，發現一個要用密碼打開相簿，經商討後2人決定用Nana母親生日日期一試，結果竟然對上。

相簿內內有不少2人親密照，更發現他們早在中學時期已認識。Nana愈了解事件愈覺恐怖，她說︰「自從知道真相後，無一晚瞓得到，唔講出嚟對爹哋唔住，講出嚟真係唔知後果係點。」

節目中3位主持再跟Nana直播phone in跟進事件，她仍然糾結如何面對，怕講出真相後，會破壞2個家庭，接住她還爆出驚人消息︰「最近爹哋好開心同我講：『媽咪有咗呀』，我都唔肯定（是否父親親生女），𠵱家仲多咗個BB。」3位主持聞言目瞪口呆，當中以Jinny表現最震驚。

（即時娛樂）