區瑞強讚胡楓轉數快 修哥揭頭腦靈活秘訣 鄭子誠認播歌會偏心 (18:13)

鄭子誠坦言有時播歌都會有偏心，但不會做出面。（鍾偉茵攝）

為慶祝香港電台經典音樂節目《2000靚歌再重聚》開播25周年，以及鄭子誠主持《音樂情人》20周年，港台第二台舉行「2025 情人靚歌」活動，招待逾百位忠實聽眾，與節目主持區瑞強（Albert）和鄭子誠分享靚歌 ，並邀得胡楓 （修哥)）擔任神秘嘉賓。

鄭子誠佩服修哥93歲依然精力充沛，工作不斷。修哥指工作是其快樂泉源，所以做到現在仍孜孜不倦。他說：「要繼續工作，最重要是身體健康，要多做運動，扭下腰，揈手揈腳。」

Albert大讚修哥頭腦清晰兼轉數快，反應無人能及，他每次舉行演唱會，幾乎都邀請修哥擔任嘉賓，雖然臨場發揮，但修哥處之泰然，應付自如，他笑言醫學界應拿修哥研究。修哥笑說：「去多些應酬，與朋友吹水、吹牛，頭腦就會靈活。」修哥透露圈中年長過他的人，還有譚倩紅及一名104歲的特約演員，說：「譚倩紅仍然好精靈。」

快將70歲的Albert透露將舉行演唱會，但不會邀請修哥擔任嘉賓，因為今次全家人演出，沒有嘉賓，會邀請修哥欣賞。鄭子誠亦有意做20周年情人騷，修哥聞言即自薦擔任嘉賓，又問子誠做節目播歌時會否偏心，喜歡的歌手多播幾次？鄭子誠坦言會有偏心，但不會做出面，說：「播歌憑感覺，就算喜歡某歌手和某首歌都不敢播太多，要平衡。」

（即時娛樂）