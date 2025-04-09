Marf跟Coldplay合唱 男友Locker讚「好鬼型」 Coffee讚叻女壓到場 (12:43)

英國搖滾樂隊Coldplay昨晚（8日）在啟德體育園舉行《Music Of The Spheres World Tour》演唱會首場，女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）擔任香港站暖場表演嘉賓，男友林家熙（Locker）到場打氣，並在社交平台貼出女友表演片段，隔空冧爆女友：「你真係好鬼型呀﹗」

預告會睇Coldplay演唱會的林芊妤（Coffee），今早（9日）在社交平台發文，亦大讚Marf表演，她先表示香港人應該支持香港人，特別是有才華的年輕人，因為他們正努力為香港爭光，Coffee寫道：「之前見到d（啲）新聞話Marf會做Coldplay演唱會嘉賓，當時睇到好多負評，都已經喺度諗d（啲）人使唔使咁mean，直至琴晚（8日）開始睇到好多marf唱"we pray"嘅表演片段，真係起晒雞皮同埋由心入邊感動出嚟~

無論係肢體動作唱歌跳舞同壓台感都好好睇，一個22歲嘅女仔要壓得住個場，一啲都唔簡單，仲要係之前咁多負評同時咁大個場咁大壓力之下，背後付出左嘅努力唔會有人知道有幾多，佢今次真係一巴一巴大大力咁冚熄啲負評，叻女﹗

由以前同老公睇全民造星見到佢，我哋就已經異口同聲話覺得呢個女仔好charm，請繼續發光發亮為港爭光，話說我星期五都會去睇Coldplay～期待！」

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（即時娛樂）