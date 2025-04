next

林峯將於5月23、24、25日在紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025》,甫公布旋即掀起撲飛熱,3場門票接受優先訂票已售罄,反應熱烈!

經主辦方開會商討後,今日(9日)傳來好消息,並一口氣加開3場,包括5月22日、26日及27日,下月合共開足6場演唱會,打破其入行以來演唱會場次紀錄。

呼應去年贏盡口碑的5場《LOVE FLOWS澳門演唱會》,林峯配合是次主題《GO WITH THE FLOW》, 屆時將透過「Storm風暴」帶出天氣變幻莫測的可能性,今次紅館個唱,呈現四面台氣勢,全新營造視聽饗宴。

林峯目前為演唱會密鑼緊鼓綵排,為大家從他的歌唱生涯中,精挑細選出歌單,準備好與各位Honeys(林峯粉絲稱號)在紅館來萬人大合唱,連同加場,合共6場門票將於本周五早上10時起公開發售。

