麻甩媽咪｜黃德斌難忘拍棺材戲 Gao被惡搞變「市民沈貞巧」 (19:27)

黃德斌、余香凝、陳瑞輝、陳秀珠、沈貞巧、邱傲然等合演的ViuTV原創劇《麻甩媽咪》，將於下周一（14日）首播，今天（9日）眾演員現身記者會。

黃德斌在劇中演的士司機因意外身故，難忘拍攝一場喪禮戲，要躺在棺材內瞓足一晚，感覺冰冷，慶幸拍攝順利，拍完有收利市。沈貞巧（Gao）演他的女兒，笑稱由細到大看過前輩不少演出，認為黃德斌在《大叔的愛》角色好可愛。

邱傲然（Tiger）劇中追求Gao，更化身暖男為對方洗碗，2人沒有親熱戲。現實中，Tiger覺得自己對待另一半，不及角色嗲。至於工作方面，Tiger近期既要宣傳新歌，又要為4人小組演唱會作準備，頗為忙碌。

Gao昨晚欣賞Coldplay的演唱會，她接受新聞採訪時，熒幕打出「Gao」字，有網民製作搞笑圖，寫上「市民沈貞巧」笑她。她看騷後相當感動又震撼，大讚擔任暖場嘉賓的邱彥筒（Marf）叻女，為對方流淚，她說：「能在大場地近距離欣賞Coldplay演出感覺很不同，他們的歌陪伴大家成長亦安撫好多人，好替Marf開心，她台上唱COLLAR團歌《idc》，像帶我們精神上台，再用中文和英文介紹自己，那一刻很為她感到驕傲，那種感覺只有我們幾個才會明白。」

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（即時娛樂）