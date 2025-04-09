陳友遇小鮮肉開鎖佬 自嘲老臘肉 自爆「Chan Friend」由來 (20:00)

「溫拿鼓王」陳友到新城接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「chur」到行》錄音訪問，陳友在新城廣播巧遇新晉樂隊「Locksmiths開鎖佬」，5子看到前輩即自我介紹，並送上為宣傳派台歌《陪我去台北》而製作的鎖匙扣和貼紙，陳友搞笑表示：「點搵開鎖佬？如果半夜要搵邊個？」之後又問：「你哋邊個負責打鼓？識唔識左邊打三下，右邊兩下？」與一班後生仔打成一片，沒有隔閡。

節目甫開始，Ben以音樂劇製作人、演員和導演等介紹陳友，陳友聞言即自嘲是「老臘肉」，他稱：「頭先行入嚟見到班小鮮肉，原來係對Band，佢哋叫Locksmiths，我話我叫Keymaker，你頭先介紹我有咁多職位，做完之後就變成老臘肉。」Ben笑指：「你係常青嘅，小鮮肉會變質，臘肉可以保鮮，永遠保存。」陳友反問：「你都係50年代出生，都好老臘肉喎，老臘肉mix小鮮肉係咩肉？」Ben搞笑謂：「午餐肉！」

陳友有個花名叫「Chan Friend」問他這個名字由來？他解釋是盧大偉為他改的：「佢有好多爛gag，佢話『你叫陳友，so good morning chan friend』，我𠵱家開咗studio就係叫Chan friend Studio。」

陳友當年開拍一部電影《馬騮過海》，邀請了關之琳父親關山演一角，他稱：「關老師問我哋艘船係點？我話幾好㗎，有泳池，但其實係艘貨船，不過真係有泳池，就係咁，我嘅電影生涯就由暈船浪開始。」Ben讚陳友拍攝電影賣座，陳友笑指自己懂得出賣人：「電影劇本都係出賣自己、家人同朋友。」

2013年，陳友太太患骨癌，當太太被診斷只剩下2﹑3星期日子，什麼辦法也用盡，陳友表示當時照鏡，像映照自己一生，他說：「人生去到最低落時，有人叫我祈禱，祈完禱真係有神蹟，唔使令我遺憾終生，認識神真係令我改變咗好多。」

（即時娛樂）