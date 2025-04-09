18歲姚焯菲新歌面世 拋開「小公主」形象 展現自信女人味 (20:16)

18歲的Chantel推出全新單曲《New Fantasy》，一改以往「小公主」的形象，挑戰型格舞曲，展現女人味。（大會提供）

18歲姚焯菲（Chantel）推出全新單曲《New Fantasy》，一改以往「小公主」的形象，挑戰型格舞曲，展現女人味。

作為Chantel今年第一首派台歌，加上已經大個女，歌曲以「蛻變」作主題，向大家展示全新形象。MV中Chantel連場勁歌熱舞，事前不斷上堂備戰，她說：「為咗今次MV練咗10幾個鐘，同埋我覺得最難係記好每個動作，記得之後仲要花好多時間琢磨點樣做得最靚最流暢。」

為呼應「蛻變」這個主題，MV中的服裝有小彩蛋，就是Chantel身穿7件分別印有以往個人單曲封面的外套，然後逐一卸下，寓意拋開以前的自己，破繭而出。

Chantel與團隊為新歌及MV落足心機，她心情緊張：「呢首今年第一首派台歌，係一個全新風格，我心情係好緊張，因為我唔知大家會對呢首歌有咩意見，同時亦都有一份期待，到底fans會點諗，會唔會成日聽呢？」

Chantel喜歡新歌帶出一種自信、堅定的感覺，她說：「歌詞第一句『高踭我踏前一寸』，已經可以令大家可以幻想到個畫面，我唔理側邊嘅目光，著住高踭鞋，我要望前，要好堅定咁向前行。」她又提到「新姿態襲來 巡視十個圈」這一句，她說：「我認為個呢一句個感覺好強，係成年人或者係好清楚自己目標嘅人先會咁做。」

Chantel希望大家認識到她的新形象，旋律與歌詞都很重要。她說：「大家可以聽埋我之前嘅作品，去留意下個分別，希望大家聽完呢首歌都會有一個fantasy，會不停喺個腦play緊，好想繼續聽，會有一個每日都play呢首歌嘅衝動。」

「聲夢三小花」Chantel、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）為商場拍宣攝短片，並跟人氣角色Esther Bunny合照，3位小花說：「這個花園真的很夢幻，好啱一班女仔嚟打卡」。正拍攝《愛‧回家之開心速遞》的Chantel表示：「今次宣傳短片正好有機會畀我發揮演技，大家記得留意我哋『爭寵』奪得應援團團長之位。」

（即時娛樂）