奪命提示｜郭柏妍最愛啦啦隊造型 劉穎鏇顯「女力士」功架 (14:09)

無綫劇《奪命提示》昨晚（9日）一集，查案女團Double C引蛇出動計劃正式展開！為了深入調查娛樂公司老闆丁逸勝（葉泓聲Gordon飾），是否殺害藝人冰雪（史穎喬飾）真兇，嘉莉（劉穎鏇飾）及商雙（郭柏妍飾）偽裝成從馬來西亞來港的女團Double C，在「經理人」俊朗（張振朗飾）帶領下接近丁逸勝。

經過多輪交鋒，Double C成功挑起丁逸勝慾火及怒火，正當眾人以為成功引到丁逸勝出手，襲擊Double C的兇手竟是司機阿榮（黃建東飾），似乎案中有案。

劉穎鏇（Tiffany）及郭柏妍（Rosita）昨晚一集施展渾身解數，查案孖妹先後以貓女郎、白色晚裝、嬌俏空姐、啦啦隊、女僕水著、霸氣皮背心、瑜伽及「偽出浴Look」8個造型亮相。

其中純白香水廣告Look獲讚畫面與主角同樣唯美，搞笑的是，有份參演《奪命》的樊亦敏（Amy）關注，Amy上載昔日與同屆港姐蔡少芬（Ada）親密合照，笑言：「你們覺得是否跟郭柏妍和劉穎鏇在《奪命提示》的照片感覺有一點點兒相似？Jazz（文偉鴻）監製對不起，我忍不住也要抽抽水。」除了兩Pair孖妹動作一致，樊亦敏與蔡少芬的英文名字，也是A字開頭，有網民笑言2人是Double A。

問到8個大造型最愛哪一個？Rosita笑言是啦啦隊：「中學做過啦啦隊，今次著番呢套Outfit，好似返番去中學時，有青春Feel。」Tiffany難以選擇最愛，她大讚梳化服同事製作認真，並透露簡單一個造型，前後單是試身及改Size來回5次甚至更多。

Tiffany還大展身手，昨晚力抗真兇一幕，她將黃建東高舉至膊頭位置同時，更敏捷地將對方過肩摔落地下，盡顯「女力士」功架。Tiffany接受TVB.COM時透露，透露相關場口由武指代替黃建東上陣，並謂順利完成動作，全因多年合作拍打戲後，累積下來的溝通：「呢個動作真係辛苦個替身，因為佢要做前空翻動作，我就負責用我個膊頭頂起佢；都要排好幾次，因為時間、默契、用咩力，同我Hold邊個位畀到最大Support佢完成個動作等，呢啲都要時間排練溝通，如果我畀唔夠力，佢就會跌親，拍時都會有壓力同埋盡量專注集中去做。」

（即時娛樂）