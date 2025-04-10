顏米羔不認同魯振順所指《中年好聲音》搶Job 仍等公司安排工作 (18:58)

顏米羔笑言從小也被一班女人包圍，包括媽媽和幾名姐姐，並多謝大家關心他的感情狀况。（林蘊兒攝）

HiFi天后黃翠珊昨晚（9日）於演藝學院舉行《好在有朋友》慈善音樂會，周國豐擔任音樂會導演及Talk Show主持，其他表演嘉賓還有沈震軒，周國豐邀請《中年好聲音》的肥媽Maria Cordero、車婉婉、韋綺姍、羅啟豪、李佳、吳大強及顏志恒及顏米羔等支持。

周國豐大讚黃翠珊唱歌好聽，他個人會給予對方表現值滿分。黃翠珊回敬多謝周國豐，不過知道肥媽也到場欣賞感到少許壓力。提到《中年好聲音3》節目播預告，意外「穿崩」誤爆「大魔王」之一的黃博，比賽回合有99分成績。

周國豐笑說懷疑是製作組故意宣傳，又大讚網民好眼利。他解釋只給黃博19分原因：「個個評審連林子祥都給20分滿分，我不想太快見到100分，否則對參賽者之後會帶來好大壓力，特別在今季競爭非常激烈，我承認自己是雞蛋裏挑骨頭，已預了給網民罵我。」

談到無綫資深藝人魯振順，日前向高層申訴，指不少演出機會遭《中年好聲音》搶走，引致影響騷錢收入。顏米羔相信不太關事，自嘲也在等公司安排工作，他說：「每人都可以發表意見，我不便評論。自知不是時常也有騷做，或者唱歌表演，都要等安排。例如都想出新歌，但因為太執著有要求，遲遲未出到。」

顏米羔早前被指捲入欠債糾紛，卻駕名貴跑車接載女伴。他稱單憑幾張照片很難說明，但不會特別澄清：「在娛樂圈工作，知道公眾想看什麼報道，我都好明白，因為『食得鹹魚抵得渴』，多謝大家關注，我只會就說我是有車牌。」

他笑言從小也被一班女人包圍，包括媽媽和幾名姐姐，並多謝大家關心他的感情狀况。離婚後的顏米羔沒太多時間想感情事：「我只會去想起1個女人，就是我媽媽，想她放心和開心。但不一定讓她抱孫才叫放心，現在又不是封建年代，而且身邊的工作伙伴不是男性就是女性，我平日大部分時間，都是跟男性一起居多。」

另外，大會播出張敬軒（軒仔）的短片，以過來人分享自身情緒經歷。他透露約26至27歲時，曾慢性趨向嚴重抑鬱，經醫生診斷有可能是家族遺傳性，也有少許躁鬱症。當時處方他服精神科藥物治療。不過身為藝人的軒仔，覺得藥物影響工作和生活，寧願尋求其他治療方法，他說：「好感恩身邊有班好好朋友給予各種支援，例如帶我外出和陪伴，令獨自在港生活的我有傾訴渠道。而最有效方法，就是做義工到院社和監獄探訪，幫助人同時也可以療癒自己，讓鬱結找到出口。」軒仔認為在患病時，一邊幫助他靈感創作和表演，另一邊則影響生活，慶幸情况不算嚴重。他鼓勵受情緒困擾的同路人要有信心，不要感到孤單，可以向身邊人和社會機構尋求協助，盡快走出情緒困局或枷鎖。

（即時娛樂）