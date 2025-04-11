張振朗樂意和女友合作拍戲 劉穎鏇未怕性感戲路影響姻緣 (22:49)

張振朗、劉穎鏇首次正式合作拍攝劇集《奪命提示》，兩人在戲內默契十足，不但打戲連場周身傷，更豁出去騷身材、演親密戲。張振朗在戲中有場只穿孖煙通的場面，他為此增肥上陣︰「我偏瘦，要吃胖一點，也要健身操肌。我試過零晨收工後約朱敏瀚健身，想令角色強悍一點，不像以往般柔弱。勞煩女友（楊偲泳）準備健康餐單？沒有，拍攝時沒時間見面，但她有關心問候。」劉穎鏇在劇中有多個性感造型，她強調已是性感底線︰「我為了應付打戲健身操肌及配合飲食，出來的效果達標。我當初只為了拍打戲出來效果有型一點，試造型後才知道要騷身材， 的確有點驚訝，但我很信任劇組，相信要穿這些衣服一定有原因。不過，我可接受的尺度應該不能再誇張了﹗我其實很害羞，打扮保守，劇情需要才配合。」

張振朗透露最初的劇本沒那麼多親密戲，很多是監製即場構思出來。他說︰「例如在牀上吃提子一幕，拍攝時人人都大笑。幸好有劉穎鏇做對手，大家也信任對方，我才能在安心的情况下完成拍攝。女友可接受？我一定以角色為先﹗換轉是她拍攝這類戲，我也能接受，為演戲就沒問題。當然，如果是超乎常人、不知道是什麼就再傾。大家在正常情况下，某些親熱戲符合角色和劇情需要，我覺得是好事，也不會因為其他因素而減少拍攝。TVB劇，所謂的親熱戲不會很過分，不會超乎常人難接受。即使是她拍電影，暫時也沒這些情况。無論如何，也會有底線在。」

劉穎鏇仍然單身，她沒想過演性感戲會對其未來感情有何影響︰「沒想那麼多﹗我演戲時只是為了劇情、角色，在電視尺度下盡做，沒理由擔心與劇集無關的事。我在劇中最性感應該是穿三點式，我沒覺得誇張，亦不會有更誇張的了﹗我是家中獨女，來港只想專注工作，眼前目標是多掙錢照顧家人。雖然家人不在港，我不孤單，選完港姐有很多好姊妹。拍拖，我不抗拒，順其自然，有機會結識就結識，沒機會就努力工作。」張振朗由地獄黑仔王變成雙視帝，他笑言拍完《奪》劇後鴻運當頭，整個人也龍精虎猛。雖然和女友拍拖多年，他稱兩人仍在努力工作，不會那麼快結婚。張振朗表示如有機會，樂意跟女友合作拍戲。

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（即時娛樂）