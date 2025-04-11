冼靖峰未可惜《聲夢》停辦 黃劍文不清楚《中年》歌手搶飯碗言論 (19:34)

TVB日前宣布以全新歌唱比賽《聲秀》取代舉辦過兩屆的《聲夢傳奇》，總經理曾志偉更直指《聲夢傳奇》的參賽者年齡太細難控制，因此會提高新節目的參賽者年齡要求。《聲夢傳奇》出身的冼靖峰、潘靜文今天（11日）出席節目《香港系列之原味道》記者會，談及此事時均認為停辦《聲夢傳奇》不可惜。他們說︰「今年不舉辦，不代表未來不再辦。公司推出新節目可吸引大家注意及增加新鮮感，公司自有考量的原因。不同的比賽就有不同的年齡人士參加，毋須刻意比較。可能大家在網上留意見及多集氣，公司將來再辦《聲夢3》也不出奇。」對於有指鍾柔美因唱歌未能專心學業，結果考不到心儀大學，潘靜文相信兩者沒關係。

同場的莊子璇23歲生日，獲眾人送上蛋糕祝賀。她表示生日願望是節目收視爆燈、自己和家人也身體健康。莊子璇透露早前一度病危的父親已逐步康復中︰「爸爸已出院休養，早幾日更偷偷外出。我不放心，也沒辦法。」莊子璇稱目前仍然單身，也沒追求者，生日會和家人食飯慶祝。她自認眼角高，要求另一半對感情專一、真誠和心地善良。莊子璇說︰「我沒遇過渣男，只是看見朋友被騙才擔心，慢慢選擇，寧缺勿濫。」曾參加《中年好聲音2》的黃劍文說不太清楚魯振順稱被《中年》歌手搶飯碗的言論，他表示︰「按公司安排工作，沒太多意見。」

（即時娛樂）