溫碧霞欣賞「鋒菲戀」 薛家燕對谷峰離世感不捨：佢和藹可親 (18:47)

溫碧霞（Irene）今天（12日）到新城廣播接受薛家燕主持的《開心大派對》節目訪問，宣傳復活節檔期上映電影《謊島美人魚》。電影市道疲弱，但溫碧霞不擔心票房，認為市道疲弱，更加要支持電影業開戲。

Irene盼觀眾看完該片都能勇敢去愛：「年齡不是問題，謝霆鋒和王菲就是最好例子，我一直都很欣賞他們。喜歡就喜歡，毋須在意年齡差距，真愛最珍貴。」她在戲中透過交友網認識禾浩辰，現實中，溫碧霞表示有很多粉絲在網上向她示愛，邀約她見面，她不敢應約。

薛家燕對谷峰離世感不捨，表示看過對方不少作品，他們亦合作過《皆大歡喜》，她說：「大家以為谷峰像戲中很惡和嚴肅，實質好搞笑與和藹可親，演技好到不得了，一下子就入戲，與他合作是件愉快事。他留下很多作品，一路好走，我會永遠懷念他，希望他家人節哀順變。」

談到魯振順指TVB充斥山頭文化、不少藝員被減騷及被《中年好聲音》歌手搶飯碗，令收入大減一事，薛家燕指魯振順是好演員，很多角色都能駕馭，他可能不太清楚，TVB最近少開劇，有些則在內地拍的合拍劇。她說：「不只他沒演出，其他藝員在這段期間都難度過，電影亦然，好少戲開，無辦法，市道問題，相信有需要會起用他。」她透露最近邀請了魯振順擔任其藝術中心導師，與學生分享演員心得。

（即時娛樂）