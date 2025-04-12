Coachella音樂節｜Lady Gaga為世界巡迴演唱會熱身 (19:12)

Coachella音樂節昨日在加州印第奧開鑼，首日主舞台由百變天后Lady Gaga掛頭牌演出，亦順道為7月中展開的世界巡迴演唱會《Mayhem Ball》熱身。據美媒報道，Gaga昨晚演出近兩小時，除了粉絲熟悉的《Abracadabra》、《Alejandro》、《Poker Face》之外，還唱了新專輯《Mayhem》的歌曲，並以《Bad Romance》畫上句號，全晚獻唱20首歌曲。

昨晚亦是Lady Gaga繼2017年後再次現身Coachella主舞台，當年原定由Beyonce掛頭牌，但她剛巧懷有雙胞胎，臨時由Gaga頂上。為了宣傳今年推出的第8張錄音室大碟《Mayhem》，除了在Coachella演出之外，本月26日至下月24日會分別到墨西哥、巴西及新加坡合共演出7場，亦是自2012年的《Born This Way Ball》世巡後她再到訪上述3國。5月3日在巴西里約熱內盧科巴卡巴納海灘的一場，更是免費及現場直播，預計150萬樂迷參與，成為Gaga歌唱生涯中最大型的演出。《The Mayhem Ball》世巡則會於7月16日在美國內華達州天堂市揭開序幕，9月29日轉戰歐洲在倫敦起步，暫定12月12日在澳洲悉尼落幕

（即時娛樂）