朱慧敏從愛情低谷到幸福人生 分享三年抱兩甜蜜背後 (19:47)

前港姐朱慧敏（Queenie）早前誕下第2胎，迎來兒女雙全的幸福人生。她坐月完畢不久，便接受港台《舊日的足跡》訪問，暢談感情經歷、婚姻點滴，以及人生感悟。

回顧感情經歷，朱慧敏分享她的初戀，因狗仔隊偷拍而無疾而終，她說：「第一個男朋友是大學同學，我們20多歲時重遇並拍拖，當時我已經入行，而他是外地人。那時我戀愛大過天，只要有空就會飛去見他。」

直至2人在機場被狗仔隊偷拍，並登上雜誌封面，令這段戀情承受巨大壓力，她說：「我當時很害怕，擔心會令公司不高興並影響工作和收入。」對方亦難以適應，要求她外出時戴帽遮臉，以躲避傳媒，2人感情逐漸出現分歧，最終分手收場。

面對愛情的跌宕起伏，朱慧敏自言過往憑「心口掛個勇字」，跨越每一個低谷，她說：「我是長情又心軟的人，不會輕易放棄感情，我很少主動提出分手，通常都是別人跟我分手。」她曾花2年沉澱自己，潛心學習哲學、佛法，參與義工活動，藉以平靜內心，重新規劃人生。

直至遇上丈夫陳醫生，方讓她找到心中的安穩。每當談到丈夫，朱慧敏幸福滿臉，她透露丈夫戀愛經驗不多，自己是他的第2任女朋友，他說：「他30歲才第一次拍拖。我問他怎樣看待我和演藝圈，他回答說︰『我愛你，喜歡你就足夠了』。」

對於老公不太關注娛樂新聞，她坦白告訴自己感情經歷，然而對方對她過去毫不介懷：「他說每個人都有過去，而過去的你，成就了現在的你。我喜歡現在的你，也接受過去的你。」至於婆媳關係更不用擔心，「奶奶很前衛，很開放，她看到我穿三點式泳衣拍戲，還會誇我身材好！」

婚後4年，朱慧敏形容自己仍保留「少女心」，盡力支援丈夫的工作，她說：「他EQ高、脾氣好，但工作繁忙，責任很大，我很佩服和欣賞他。在他要擔當手術的主刀前，我會親自下廚，湯水、糖水、水果一應俱全，默默地支持他。」

即將迎來44歲生日的她，感嘆過去幾年生活如夢似幻，她說：「20多歲時，我從未想過自己在40幾歲會有兩個孩子。這些都不是刻意計劃出來，而是命運的推動。」

（即時娛樂）