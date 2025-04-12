衛蘭巡唱首站廣州 感謝伯樂黎明雷頌德 與古巨基合唱《愛與誠》 (23:22)

衛蘭（Janice）《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》首站昨日於廣州揭開序幕，她以一身紅色套裝登場，唱出多首經典歌曲，歌單充滿回憶及驚喜。衛蘭提到距離上次在廣州開演唱會已是7年之久，很開心可以從為這個地方為大家演唱。

衛蘭在台上提到因為爸爸是結他手，從小便受到他的薰陶，喜歡上音樂。直至18歲，遇上人生兩位伯樂黎明與雷頌德，想借這個機會感謝他們，是他們讓她得到很多美好的音樂作品，讓這些歌陪伴大家成長。她亦很感謝所有歌迷這20年來的陪伴，這些年來經歷過很多高高低低，但這些經歷會變成最好的。

首場邀請前輩古巨基擔任嘉賓，合唱了《MY LOVE MY FATE》及《愛與誠》。他們提到第一次見面是多年前在錄音室，然後再次在《聲生不息》遇上，可惜節目內一直沒有機會合唱，所以特意邀請古巨基來當嘉賓。衛蘭表示自己入行前已留意古巨基的音樂作品，特別喜愛《CAN WE TRY》，被他的聲線觸動。古巨基亦大讚衛蘭：「正如我在《聲生不息》所說，她的歌聲具備天賦而且她非常努力，是位不可多得的寶藏歌手。」古巨基提起自己以前也喜歡衛蘭的歌，也曾經在音樂會翻唱她的作品。不過當中最喜歡的《大哥》，之前一直未有機會演唱，笑言如果現在要唱可能需要改一下歌名：「因為我現在已經是『大叔』了。」他即興改歌詞與衛蘭清唱《大叔》，讓衛蘭和現場萬名歌迷拍爛手掌。其後古巨基充當攝影師，率領全場觀眾拍片大叫：「Janice， I Love You！」，又幫衛蘭與萬位歌迷影大合照記錄難忘時刻。

（即時娛樂）