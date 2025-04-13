Coldplay啟德騷尾場 梁朝偉劉嘉玲拍拖睇騷 高海寧High爆熱舞 (12:19)

英國殿堂級搖滾天團Coldplay合共4場《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》巡演，昨晚（12日）在啟德主場館舉行尾場，為演唱會劃上完美句號。4場演出共吸引近20萬名來自世界各地的觀眾，不但是啟德體育園自開幕以來，最具代表性的國際盛事，更是香港自開埠以來，最大規模的國際級演唱會，為香港寫下歷史性新一頁。

這次巡演特別設計舞台及震撼視覺特效，為觀眾帶來非一般的現場體驗，令全場氣氛熾熱至最高點，絕無冷場！來到昨晚最後一場，主唱Chris Martin繼續以廣東話打招呼，全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼聲回應，現場氣氛升溫。

演唱會高潮不斷，全場5萬人大合唱多首經典名曲，包括《Viva La Vida》、《The Scientist》、《Fix You》及《Paradise》等。Chris Martin在演唱《A Sky Full of Stars》時，更呼籲現場觀眾放下手機，全情投入演出一同跳動！最後，Chris Martin亦走到C Stage，與不同位置的觀眾互動，拉近與樂迷的距離，為睽違16年的香港演出寫下圓滿句號。

劉嘉玲和老公梁朝偉及好友張叔平都有捧場，高海寧（高Ling）則偕女友人睇騷，她們看得相當興奮，不時手舞足蹈跳起來，高Ling寫道：「原本好想飛去第二度睇，但實在就唔到時間，香港又遲咗買唔到飛，以為今次無得去睇，點知朋友問我得唔得閒一起睇，I felt like I'm just so lucky，非常盡興又開心的一晚。完show即興約咗中學同學仔聚一聚傾舊時，想當年大家真係又單純又趣緻。」

（即時娛樂）