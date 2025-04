Coldplay啟德騷尾場 梁朝偉劉嘉玲拍拖睇騷 高海寧High爆熱舞 (12:19)

next

英國殿堂級搖滾天團Coldplay合共4場《Coldplay:Music Of The Spheres World Tour》巡演,昨晚(12日)在啟德主場館舉行尾場,為演唱會劃上完美句號。4場演出共吸引近20萬名來自世界各地的觀眾,不但是啟德體育園自開幕以來,最具代表性的國際盛事,更是香港自開埠以來,最大規模的國際級演唱會,為香港寫下歷史性新一頁。

這次巡演特別設計舞台及震撼視覺特效,為觀眾帶來非一般的現場體驗,令全場氣氛熾熱至最高點,絕無冷場!來到昨晚最後一場,主唱Chris Martin繼續以廣東話打招呼,全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼聲回應,現場氣氛升溫。

演唱會高潮不斷,全場5萬人大合唱多首經典名曲,包括《Viva La Vida》、《The Scientist》、《Fix You》及《Paradise》等。Chris Martin在演唱《A Sky Full of Stars》時,更呼籲現場觀眾放下手機,全情投入演出一同跳動!最後,Chris Martin亦走到C Stage,與不同位置的觀眾互動,拉近與樂迷的距離,為睽違16年的香港演出寫下圓滿句號。

劉嘉玲和老公梁朝偉及好友張叔平都有捧場,高海寧(高Ling)則偕女友人睇騷,她們看得相當興奮,不時手舞足蹈跳起來,高Ling寫道:「原本好想飛去第二度睇,但實在就唔到時間,香港又遲咗買唔到飛,以為今次無得去睇,點知朋友問我得唔得閒一起睇,I felt like I'm just so lucky,非常盡興又開心的一晚。完show即興約咗中學同學仔聚一聚傾舊時,想當年大家真係又單純又趣緻。」

