「禿鷹小組」開騷 Stanley透視曬肌跳辣身舞 邱傲然Rock爆舞台 (12:39)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）和「大表哥」邱士縉（Stanley），昨晚（12日）於西九竹翠公園舉行《Wild and Gentle Live 2025》演唱會。4子穿上黑色衫型格登場，唱出小組歌《吃腐肉的鷹》揭開序幕，再一口氣唱出樂隊RubberBand和Mr.的《宇宙大王》及《搖擺》。

之後4子各自Solo，Stanley換上黑色透視裝，大騷胸肌和腹肌，與女舞蹈員跳辣身舞，唱出《Drunk in Love》，唱陳奕迅《孤獨探戈》時，又與Dancer跳拉丁舞，接近尾聲，Tiger現身齊跳拉丁舞。接着Tiger脫去外套﹑身穿黑色背心的他自彈自唱《Alright》，Rock爆舞台，Tiger感謝天公造美，表示開騷前還下大雨，又叫觀眾不需要那麼乖，可以站起來，笑言櫈子只是裝飾。

Jer在何卓彥口琴伴奏下，唱出吳林峰的《秋修》，再唱出馮允謙的《會再見的》。他說：「我代表Gentle，所以西裝骨骨，以上2首歌都是我這一年經常聽的，之後2首是自己的歌，其中《不要活成自己討厭的模樣》更是首次公開唱出。」

唱完後，Jer行入後台，站在台邊等待出場的Stanley顯得有點愕然，並反問Jer：「點解返後台？」Jer才驚覺與Stanley還有合作演出，場面搞笑，他即說：「我走過來邀請你。」Stanley在Jer的結他伴奏下唱出新歌《無限回合》；緊接Jer再與換上白衫登場的Ian唱出《紅豆》，然後Ian自彈自唱《Thank you Postman》等多首歌曲。

最後4子合體夾Band掀高潮，他們唱出五月天《後來的我們》，Jer說：「是我們一些寄語，鷹小組好開心出了一首歌，就已經開騷，多謝每一位觀眾支持，不知將來會否有機會，再以這小隊開騷，但我們會用盡每分力做好這個騷。」安歌時，4子走落台與觀眾互動拍掌，全場觀眾興奮，演唱會在一遍呼歡尖叫下結束。

（即時娛樂）