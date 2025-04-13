王晶刪走鬧姜濤Post後再發文：錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲 (13:14)

王晶日前突然在微博發文，上傳多張過往「姜濤誕」的照片，並出言怒罵姜濤：「香港頂流？真係冇發神經？人肥歌雞舞賤！你殺左（咗）我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」事件引起熱議，而姜濤昨天（12日）先在Ig限時動態，上傳面帶微笑短片，配以"Smile"及"Sh~"，之後再在threads分享該片段，並寫上：「得啖笑...」，以淡定態度隔空回應。

王晶及後將怒罵姜濤帖文刪走，今早（13日）他再更新微博，並發文指姜濤沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲：「前兩天一個天氣極差的晚上，我寫了一篇微博，罵了一個香港年輕人，只是因為資本力捧而升到了一個荒謬而與他能力不對稱的地位。

昨夜我把文章刪了，因為他沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲，香港以往的頂流，是許冠傑﹑譚詠麟﹑張國榮﹑梅艷芳﹑張學友和陳奕迅。現在卻捧出了一個這樣水平的『頂流』。怪不得內地十三億人都恥笑香港。也認定香港娛樂圈『已死』！

當然，我希望這一位年輕人能有一天練成歌精舞勁身材健碩，真正具有『頂流』的質素，劉德華也自認過有人說他歌不好，戲不好，但經無數努力之後，成為永遠的天王！張國榮，謝霆鋒也是由無數喝倒彩聲中成長為巨星的！我希望有一天，我會衷心叫一聲這位年輕人『頂流』。（如果我未死的話）」

（即時娛樂）