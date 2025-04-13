Coldplay邀香港新一代音樂人交流 Billy獲Chris鼓勵：「唔一樣」係優勢 (13:40)

英國搖滾天團Coldplay合共4場《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》巡演，昨晚（12日）在啟德主場館舉行尾場。除了開騷，Coldplay還跟香港新一代音樂人交流，據悉Coldplay透過華納唱片國際部，邀約年輕音樂人及歌手見面，為時3小時，出席者包括Billy Choi﹑王嘉儀﹑張蔓姿﹑康聰@Zpecial﹑Lewsz和張天穎等，主音Chris Martin揀中Billy Choi歌曲《成就解鎖》，還一同拍Reels為他宣傳。

片中Chris和一班年輕歌手聞歌起舞，相當投入，Billy Choi在Ig貼出當天片段，他表示該歌是廣東歌，Chris應該聽不懂，相信是旋律和編曲令Chris感受到歌曲熱血。同時Billy Choi喜獲Chris鼓勵，指「不一樣」也是一種優勢。

Billy Choi的Ig全文：「好榮幸可以同Coldplay主音Chris Martin見面，佢邀請大家分享自己嘅新作品，猶豫咗好耐應該播邊首，最後我揀咗《成就解鎖》，聽完之後佢竟然話一齊拍段reels俾我宣傳新歌。

成首歌都係廣東話，歌詞內容，佢應該聽唔明，相信係melody同編曲，令佢感受到呢首歌嘅熱血...（如果有機會我都想翻譯俾佢知歌詞嘅意思）坐低傾偈嘅時候，我膽粗粗分享覺得自己嘅音樂風格喺香港唔太入流，佢（Chris）鼓勵我『唔一樣』其實係一種優勢。我反思，無論我嘅聲線定風格，都係我嘅獨特之處，亦因為獨特，先有人記得我，夾硬迎合市場嘅口味，到最後可能會失去自我，越做越迷惘...」。

相關新聞：Coldplay啟德騷尾場 梁朝偉劉嘉玲拍拖睇騷 高海寧High爆熱舞

（即時娛樂）